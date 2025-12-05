REKLAMA
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?

Boże Narodzenie 2025 to idealny moment, by zainwestować w sprzęt gamingowy. Promocje wciąż kuszą, a oferta konsol nigdy nie była tak szeroka i różnorodna.

Maciej Gajewski
Od potężnego PlayStation 5 Pro, przez uniwersalne Xboxy, aż po hybrydowego Nintendo Switch 2 - każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Ten przewodnik pomoże ci zrozumieć różnice między poszczególnymi modelami, wskaże ich mocne i słabe strony, a na końcu podpowie, jak wybrać prezent, który naprawdę ucieszy.

PlayStation 5: trzy warianty dla różnych graczy

Sony w bieżącym roku oferuje aż trzy odsłony PlayStation 5. To strategia, która pozwala dopasować konsolę do potrzeb i budżetu użytkownika - od oszczędnych graczy cyfrowych po wymagających entuzjastów 4K.

PlayStation 5 Digital Slim - budżetowy wybór (~1600 zł)

PlayStation 5 Digital Slim

Dla kogo?

  • Gracze kupujący gry wyłącznie cyfrowo 
  • Osoby z ograniczonym budżetem 
  • Fani kompaktowego designu 

Digital Slim to najmniejsza i najlżejsza wersja PS5 - o ponad 30 proc. mniejsza od bazowego modelu. W cenie około 1598 zł (zamiast katalogowych 2199 zł) oszczędzasz ponad 600 zł. Konsola ma dysk SSD 825 GB, który pomieści 10-15 współczesnych gier AAA. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
Najlepsza oferta na PlayStation 5 Digital Slim
Empik

Największe zalety? Cena i rozmiar. Brak napędu optycznego oznacza mniej elementów podatnych na awarie, ale też ograniczenia - jeśli masz kolekcję gier na płytach lub lubisz kupować używane kopie to musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami zakupu napędu. Dla osób żyjących w pełni cyfrowo to jednak świetny kompromis.

PlayStation 5 Slim (z napędem) - złoty środek (~2000 zł)

PlayStation 5 Slim (z napędem)

Dla kogo?

  • Miłośnicy gier fizycznych 
  • Gracze chcący korzystać z pełnej kompatybilności 
  • Właściciele kolekcji gier z PS4 

PS5 Slim z napędem optycznym kosztuje około 2249–2449 zł. Oferuje większy dysk SSD (1 TB zamiast 825 GB), a przede wszystkim możliwość grania w gry na płytach - zarówno nowe, jak i starsze z PS4. To ogromna zaleta dla osób, które lubią polować na tańsze, używane tytuły. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
Najlepsza oferta na PlayStation 5 Slim (z napędem)
Empik

Kompatybilność wsteczna z PS4 sprawia, że twoja dotychczasowa kolekcja nie pójdzie w zapomnienie. Slim bez napędu jest tylko nieznacznie tańszy, ale pozbawia cię tej elastyczności. Dlatego wersja z napędem to najbardziej uniwersalny wybór.

PlayStation 5 Pro – dla wymagających (~3050 zł)

PlayStation 5 Pro

Dla kogo?

  • Hardcore’owi gracze 
  • Właściciele telewizorów 4K/120 Hz 
  • Osoby oczekujące maksymalnej wydajności 

PS5 Pro to sprzęt dla tych, którzy traktują granie poważnie. Procesor graficzny AMD RDNA 3 osiąga 36,1 TFLOPS - niemal cztery razy więcej niż bazowe PS5. Konsola korzysta z technologii PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), czyli upscalera opartego na sztucznej inteligencji, który pozwala renderować gry w niższej rozdzielczości i skalować je do 4K bez utraty jakości. 

Efekt? Więcej klatek na sekundę i ostrzejszy obraz. Sony obiecuje 45-procentowy wzrost wydajności, a testy pokazują, że różnica jest zauważalna. Tytuły takie jak Death Stranding 2 czy Ghost of Yotei wyglądają i działają lepiej niż na zwykłym PS5. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Najlepsza oferta na PlayStation 5 Pro
Media Expert

Minusy? Brak napędu optycznego w cenie ponad 3000 zł to decyzja kontrowersyjna - trzeba dokupić go osobno. Poza tym nie wszystkie gry wykorzystują pełną moc Pro, a różnice są mniej widoczne na mniejszych ekranach. To konsola dla świadomych graczy, którzy wiedzą, czego chcą.

Ekosystem Xbox: moc i elastyczność

Microsoft stawia na surową moc i dostęp do ogromnej biblioteki gier. Xboxy to propozycja dla osób, które cenią Game Passa i chcą mieć sprzęt gotowy na lata.

Xbox Series S - najtańsza konsola nowej generacji (~1500 zł)

Xbox Series S

Dla kogo?

  • Gracze z niewielkim budżetem 
  • Osoby testujące ekosystem Xboxa 
  • Fani Game Passa 

Series S to najtańszy sposób na wejście w świat nowej generacji. Za około 1299 zł dostajesz konsolę, która radzi sobie z rozdzielczością 1440p i 60 klatkami na sekundę. Największą zaletą jest dostęp do Xbox Game Pass - setek gier dostępnych w abonamencie za około 37 zł miesięcznie. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Najlepsza oferta na Xbox Series S
Amazon

Problemem pozostaje dysk SSD 512 GB, z czego realnie dostępne jest około 340 GB. Przy grach zajmujących po 100–150 GB miejsca szybko zabraknie przestrzeni. Rozwiązaniem jest karta rozszerzeń Seagate 2 TB, ale jej cena (ok. 960 zł) podnosi koszt całego zestawu do około 2400 zł.

Xbox Series X - potęga obliczeniowa (~2900 zł)

Xbox Series X

Dla kogo?

  • Gracze oczekujący maksymalnej mocy 
  • Puryści 4K/120 Hz 
  • Fani gier AAA 

Series X to druga najmocniejsza tradycyjna konsola na rynku - 12 TFLOPS mocy obliczeniowej, obsługa 4K/120 Hz i stabilna wydajność w wymagających grach. Dysk SSD 1 TB daje więcej miejsca niż w Series S, choć przy dużej bibliotece i tak może być konieczne rozszerzenie. 

Unikalną funkcją jest Quick Resume - błyskawiczne przełączanie między grami. To rozwiązanie naprawdę robi wrażenie, choć czasem wymaga ponownego uruchomienia. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
Najlepsza oferta na Xbox Series X
Empik

Minus? Biblioteka gier na wyłączność jest uboższa niż u Sony. Microsoft wydaje większość tytułów także na PC, więc brakuje unikalnych doświadczeń. Z drugiej strony Game Pass rekompensuje ten brak.

Nintendo Switch 2 – wszechstronna rewolucja (~2100 zł)

Nintendo Switch 2

Dla kogo?

  • Gracze wszechstronni 
  • Rodziny 
  • Miłośnicy gier Nintendo 

Switch 2 to konsola zupełnie inna niż konkurencja. Możesz grać w salonie, w podróży czy w łóżku - hybrydowa konstrukcja daje pełną swobodę. W cenie około 2100 zł otrzymujesz: 

  • wyświetlacz 7,9 cala LCD 1080p/120 Hz 
  • 256 GB pamięci (istotny skok względem pierwszego Switcha) 
  • Obsługa śledzenia promienii i DLSS od Nvidii 
  • kompatybilność z ogromną liczbą gier z poprzedniej generacji 
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Najlepsza oferta na Nintendo Switch 2
Media Markt

Ograniczenia? Moc obliczeniowa jest znacznie niższa niż w PS5 czy Xbox Series X. Produkcje AAA pokroju GTA 6 będą działać w ograniczonej jakości albo wcale. Switch 2 to konsola dla osób, które cenią mobilność i rodzinne granie, a nie dla tych, którzy oczekują maksymalnej wydajności.

Handheldowe anomalie: Steam Deck i ROG Ally

Handheld gaming PC to zupełnie inna liga niż tradycyjne konsole. To w praktyce pełnoprawne komputery do gier, które mieszczą się w dłoni. Dają mobilność, ale też wymagają od użytkownika większej świadomości technologicznej.

Steam Deck OLED - zoptymalizowany Linux (~2950 zł)

Steam Deck OLED

Dla kogo?

  • Purystów SteamOS 
  • Fanów linuksowego gamingu 
  • Osób oczekujących długiej pracy na akumulatorze 

Steam Deck OLED w wersji 512 GB kosztuje około 2950 zł. To sprzęt stworzony przez Valve z myślą o graczach korzystających głównie ze Steama. System SteamOS jest zoptymalizowany tak, by gry uruchamiały się niemal natychmiast, bez konieczności żmudnej konfiguracji. 

Największa zmiana względem poprzednika to wyświetlacz OLED - 7,4 cala, z głęboką czernią, świetnym kontrastem i żywymi kolorami. W podróży robi ogromną różnicę. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Najlepsza oferta na Steam Deck OLED
Media Expert

Żywotność akumulatora? Od 3 do 12 godz., zależnie od gry. W przypadku prostszych tytułów indie można liczyć na nawet 8-12 godz. zabawy. 

Minusy: brak Windowsa. SteamOS oparty na Linuksie nie obsłuży wszystkich gier - szczególnie tych z restrykcyjnymi systemami antycheat (Fortnite, Valorant). Można zainstalować Windowsa ręcznie, ale wymaga to dodatkowej wiedzy i dokupienia licencji, jeżeli użytkownik jej nie posiada.  Choć interfejs Windowsa bywa mniej intuicyjny dla osób przyzwyczajonych do klasycznych konsol.

ROG Xbox Ally X - pełna moc Windowsa (~4000 zł)

ROG Xbox Ally X

Dla kogo?

  • Graczy PC 
  • Osób oczekujących pełnej elastyczności 
  • Tych, którzy chcą grać wszędzie i we wszystko 

ROG Ally to zupełnie inne podejście niż Steam Deck. To w zasadzie laptop gamingowy w formie handhelda - z pełnym Windowsem 11 na pokładzie. Dzięki temu uruchomisz praktycznie każdą grę PC. 

Specyfikacja robi wrażenie: procesor AMD Ryzen Z2 Extreme (8 rdzeni, 16 wątków), grafika RDNA 3.5, 24 GB RAM LPDDR5 i ekran IPS Full HD 120 Hz. Gry takie jak Elden Ring, Baldur’s Gate 3 czy Star Wars Outlaws działają płynnie, choć czasem trzeba obniżyć rozdzielczość lub detale. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
OleOle!
Okazja na ROG Xbox Ally X
OleOle!

Minusy: akumulator. W grach AAA wytrzymuje średnio 2-6 godzin.

Inne opcje: VR i retro

PlayStation VR2 - wirtualna rzeczywistość na serio (~1500 zł)

PlayStation VR2

Jeśli masz PS5 to VR2 otwiera zupełnie nowy wymiar grania. Zalety: matryce OLED, śledzenie ruchu gałek ocznych, prosty setup z jednym kablem. Gry takie jak Destiny 2, Hitman World of Assassination czy Lumines VR Arise potrafią wciągnąć bez reszty. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Najlepsza oferta na PlayStation VR2
x-kom

Wady: nie każdy dobrze znosi VR - możliwe zmęczenie oczu czy bóle głowy. Biblioteka gier jest mniejsza niż w przypadku klasycznych konsol. To dodatek, nie zamiennik.

Konsole retro - nostalgia i kolekcjonerstwo

The C64 Mini

Dla fanów klasyki dostępne są PSP-3000, Nintendo 3DS czy miniaturowe edycje Sega Genesis. Problem? Ceny na rynku wtórnym są często zawyżone. Wyjątkiem są sprzęty takie jak Polymega, obsługujące oryginalne kartridże i płyty. To gratka dla kolekcjonerów, ale kosztuje ponad 2000 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
RTV EURO AGD
Okazja na czarne C64 mini
RTV EURO AGD
Praktyczne porady: jak wybrać idealny prezent?

Warto sprawdzać lokalne promocje - Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom czy Allegro często oferują zestawy z grami, które są bardziej opłacalne niż sama konsola. W 2025 r. nie ma jednej najlepszej konsoli. Liczy się to, która pasuje do stylu grania, budżetu i oczekiwań. PlayStation dla fanów tytułów od Sony, Xbox dla miłośników mocy i Game Passa, Switch 2 dla mobilności a handheldy jak Steam Deck czy ROG Xbox Ally X dla tych, którzy chcą grać wszędzie i we wszystko. 

Tagi: Konsole do gierporadnik świątecznyprezenty
