Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Twórca ChataGPT spanikował. "Efekt wyjątkowości wyparował"

Kod czerwony w OpenAI odsłania skalę presji, która narosła po ostatnich sukcesach Google'a. Po raz pierwszy to nie Altman, a konkurencja narzuca tempo rozwoju komercyjnej generatywnej AI w Dolinie Krzemowej.

Malwina Kuśmierek
OpenAI pod presją Google. Alarm w firmie Altmanа
REKLAMA

W OpenAI znów zawyły syreny. Dosłownie - Sam Altman w minionym tygodniu ogłosił wprowadzenie "kodu czerwonego”, który zgodnie z informacjami The Information i WSJ oznacza natychmiastowe wstrzymanie części projektów i pełną mobilizację wokół poprawy działania ChatGPT. Szef OpenAI ma obecnie wzywać pracowników na codzienne narady, przesuwać całe zespoły między działami i kierować wszystkie siły na zwiększenie szybkości, stabilności i personalizacji chatbota. Brzmi jak rutynowy przegląd jakości? Niekoniecznie. To bardziej przypomina rozpaczliwe gaszenie pożaru.

REKLAMA

Desperacki czerwony alarm w siedzibie OpenAI

Altman przekonuje, że celem jest usprawnienie personalizacji, zwiększenie szybkości i stabilności. Jednak trudno nie zauważyć, że ta nagła ofensywa jakościowa zbiega się z bardzo konkretnym zagrożeniem. Google - ten sam Google, który jeszcze dwa lata temu był mieszany z błotem za wypuszczenie beznadziejnego Barda - wreszcie dogonił. A miejscami wyprzedził. Gemini 3 pobił modele OpenAI na kluczowych benchmarkach, w tym rozumowania i multimodalności, a liczba miesięcznie aktywnych użytkowników usług AI Google’a wzrosła z 450 do 650 milionów w zaledwie trzy miesiące.

Liczby są bezlitosne dla OpenAI

Ale problem OpenAI nie kończy się na technologii. On się tam dopiero zaczyna. Bo według analizy Windows Central firma stała się "maszynką do generowania strat", z zobowiązaniami na poziomie 1,4 biliona dolarów na infrastrukturę. Jednocześnie jak wynika z dokumentacji finansowej za ostatni kwartał, tylko w ciągu trzech miesięcy OpenAI straciło 12 miliardów dolarów. Innymi słowy OpenAI naklepało bilionowych (to nie błąd tłumaczenia - mówimy o bilionach) zobowiązaniach, jednocześnie nie umiejąc zamknąć kwartału na plusie.

HSBC Global Investment Research idzie jeszcze dalej: według firmy aby utrzymać aktualny kurs, OpenAI musi pozyskać 207 miliardów dolarów dodatkowego finansowania do końca dekady, nawet jeśli - przy bardzo optymistycznych założeniach - osiągnie 200 miliardów dolarów rocznych przychodów. W praktyce oznacza to, że OpenAI by przetrwać musi urosnąć szybciej niż jakakolwiek firma technologiczna w historii.

Konkurencja to doskonale wyczuwa. Anthropic przejął rynek enterprise - tam, gdzie OpenAI planowało budować swoją przyszłą stabilność finansową. Według danych Menlo Ventures, Claude ma już 32 proc. udziałów w segmencie AI dla firm, podczas gdy OpenAI spadło do 25 proc. A w pisaniu kodu programistycznego, które jest kluczowe dla wdrożeń korporacyjnych, przewaga jest jeszcze większa: Claude odpowiada za 42 proc. rynku, podczas gdy narzędzia OpenAI zaledwie za 21 proc.

Do tego dochodzą problemy komunikacyjne i polityczne, które trudno zrzucić na "błędną interpretację". Gdy CFO OpenAI, Sarah Friar, zasugerowała, że rząd USA powinien "wspierać" agresywne inwestycje firm technologicznych w AI, reakcja była natychmiastowa. Jak zauważyło CNN, komentarz wywołał "panikę inwestorów" i "konieczność błyskawicznej interwencji PRu", a w przestrzeni publicznej padły pytania, czy w razie czego podatnicy mieliby "ratować prywatną firmę wycenianą na 500 miliardów dolarów" - co skomentowano jako "absurdalne oczekiwanie Doliny Krzemowej".

Mur zwany rzeczywistością

W tym chaosie trudno nie spojrzeć na ChatGPT - produkt, który wyniósł OpenAI na szczyt. Dziś wyraźnie widać, że traci on charakter bycia "tym pierwszym" i "tym przełomowym". Model GPT-5, choć ambitny, okazał się chłodny, zachowawczy, a momentami zaskakująco nieprecyzyjny w podstawowych zadaniach. Aktualizacje poprawiły sytuację, ale nie zmieniły faktu, że przewaga OpenAI stopniała do punktu, w którym o zwycięstwie decydują niuanse, a te zwykle sprzyjają temu, kto ma lepsze zaplecze infrastrukturalne i więcej pieniędzy do spalenia w piecu - czyli Google.

REKLAMA

I tu dochodzimy do sedna sprawy. OpenAI nie upadnie jutro. Ale po raz pierwszy od premiery ChatGPT firma nie jest już liderem napędzanym efektem wow, tylko uczestnikiem rynku działającym w cieniu własnych obietnic. Stała się mainstreamem - a z mainstreamu trudno rządzić. Google i Anthropic odebrały jej aurę wyjątkowości, a ona nie ma już czym się bronić poza opowieścią o AGI, która staje się coraz bardziej metaforyczna i zepchnięta na margines.

Problem OpenAI nie polega dziś na tym, że inni są lepsi. Problem polega na tym, że OpenAI przestało być wyjątkowe - a to dla firmy, która żyje z narracji o wyjątkowości, jest największym możliwym zagrożeniem.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
06.12.2025 07:01
Tagi: ChatGPTGoogleOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
20:30
Zapomniana teoria ciemnej materii wraca. UFO ma być kluczem
Aktualizacja: 2025-12-05T20:30:16+01:00
19:54
Samsung ma się czego obawiać. Pojawi się nowy TriFold
Aktualizacja: 2025-12-05T19:54:08+01:00
19:46
Nowy Windows 11 już jest. Zastanów się, czy go chcesz
Aktualizacja: 2025-12-05T19:46:42+01:00
19:32
Tę kamerkę będziesz chciał na święta. Widzi wszystko, nagrywa wszystko
Aktualizacja: 2025-12-05T19:32:58+01:00
19:05
Nowe kontenery niewiele pomogą. Ekspert wprost: musimy płacić więcej
Aktualizacja: 2025-12-05T19:05:59+01:00
19:04
Opera na Androida z potężną aktualizacją. Teraz to twój asystent
Aktualizacja: 2025-12-05T19:04:55+01:00
19:00
Vespa w polskiej armii. Tego drona Rosji nie uda się zagłuszyć
Aktualizacja: 2025-12-05T19:00:34+01:00
18:45
Jaki laptop dla gracza na święta 2025? OMEN i Victus z NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyglądają świetnie
Aktualizacja: 2025-12-05T18:45:59+01:00
17:53
NASA wysyła w kosmos potężny teleskop. Będzie szukał obcych
Aktualizacja: 2025-12-05T17:53:08+01:00
17:49
Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów
Aktualizacja: 2025-12-05T17:49:31+01:00
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA