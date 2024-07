Idziesz do automatu Orlenu i odbierasz paczkę innego kuriera. Już wiadomo, jakiego

Firma bowiem podjęła współpracę z firmą GLS, a więc tak jak możecie się spodziewać, zamawiając coś przez kuriera GLS, będziecie mogli ustawić punkt odbioru przesyłki w najbliższym automacie paczkowym Orlenu. Tych w całej Polsce jest naprawdę sporo – bo ok. 6000. Więcej automatów mają tylko InPost oraz DPD, natomiast to i tak trzecia co do wielkości infrastruktura automatów w Polsce, która obejmuje urządzenia nie tylko w dużych miastach, ale też i mniejszych miejscowościach.