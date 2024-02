DPD ma gruby plan. Za plecami InPostu zaczyna się robić ciasno

W naszym wielkim teście automatów paczkowych zwracałem uwagę na to, że maszyna DPD jest najmniej przyjazna dla użytkownika. Brak ekranu naturalnie ogranicza opcje odbioru (w innych wpisać można numer telefonu i kod SMS, otworzyć zdalnie lub też przyłożyć kod QR), a do otwarcia skrytki potrzebne jest włączenie Bluetooth w telefonie. Niby nie jest to wielka trudność, ale mimo wszystko zajmuje to więcej czasu, jeśli nie macie uruchomionej tej opcji cały czas (a pewne ostatnie zdarzenia pokazują, że nie warto się na taki krok decydować).