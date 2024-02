W Polsce blokuje telefony, za granicą ma pomagać w kradzieży aut. Niepozorne urządzenie zakazane

Od zawieszenia telefonu do kradzieży samochodu jednak długa droga. Co można zrobić za pomocą Flippera Zero i czy faktycznie odpowiedź brzmi: wszystko? Sprawdził to nie tak dawno Michał Kucharski na łamach serwisu Zaufana Trzecia Strona. Udało mu się m.in. przyciszyć telewizory w galerii handlowej, ale też „po uzbrojeniu się w kilkanaście możliwych do uruchomienia kodów” otworzyć elektryczną klapkę, dając dostęp do baterii w Tesli. „Niestety zabezpieczenia Tesli nie pozwoliły na otwarcie pojazdu emulowaną kartą” – dodał autor.