Samolot LOT wypadł z pasa startowego. Niezwykle groźna sytuacja

Jeden z samolotów PLL LOT wypadł z pasa startowego podczas lądowania. Do zdarzenia doszło na lotnisku w Wilnie. Pas został zamknięty, a loty chwilowo wstrzymane.

Albert Żurek
LOT samolot wypadł z pasa
Sytuacja wydarzyła się w środę 26 listopada o godz. 13:43 podczas lądowania samolotu linii LOT o numerze LO771 z Warszawy. Gdy ten dotarł na miejsce i podszedł do lądowania, zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń.

Samolot LOT wypadł na lotnisku w Wilnie. Zsunął się z pasa startowego

Jak podaje rzecznik Polskich Lini Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski, Samolot Embraer 170 podczas końcowej fazy dobiegu miał "opuścić utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania". Był już na końcu pasa, skręcał w drogę kołowania i wtedy miał opuścić utwardzoną powierzchnię - dodał rzecznik LOT.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 63 pasażerów oraz czterech członków załogi. Z obecnych informacji wynika, że jednak nikomu nie nic się stała. Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie opuścili pokład w trybie normalnym, przy użyciu podstawionych schodów. Następnie zostali przewiezieni do terminala.

Pracownik polskich linii lotniczych podkreślił, iż wileńskie lotnisko już wcześniej wydało komunikat, w którym informowano, że pas startowy jest pokryty mokrym śniegiem. To oczywiście miało skutkować "zmniejszoną skutecznością hamowania".

Na lotnisku w Wilnie były intensywne opady śniegu, więc to możemy wstępnie wskazać jako czynnik, który się do tego zdarzenia przyczynił - rzecznik LOT w rozmowie z Polsat News.

Władze lotniska zdecydowały, że past startowy na lotnisku w Wilnie miał być czasowo zamknięty do godz. 17:00 czasu lokalnego (16:00 czasu w Polsce). Efektem czego loty do Wilna były kierowane na inne lotniska. 

Służby techniczne PLL LOT ze współpracy służbami lotniska w Wilnie mają obecnie oceniać sytuację. Niemniej jednak rejs LO772 z Wilna do Warszawy, który miał odbyć się o godz. 14:40, został anulowany.

Albert Żurek
26.11.2025 16:24
Tagi: LOTLotnictwoSamoloty
