Emirates z darmowym Starlinkiem. Koniec "trybu samolotowego"

Emirates jako pierwszy globalny przewoźnik wprowadzi na masową skalę pokładowe Wi-Fi dostarczane przez Starlink, podnosząc poprzeczkę dla całej branży i definiując nowy standard łączności w powietrzu. Od 23 listopada pierwsi pasażerowie Boeinga 777-300ER skorzystają z darmowego internetu o jakości niemal identycznej z naziemną - bez limitów, bez logowania i bez konieczności posiadania wysokiego statusu w programie lojalnościowym. W ciągu dwóch lat rozwiązanie trafi do wszystkich 232 samolotów we flocie Emirates.

Emirates wprowadza Starlinka do całej floty

To jeden z najszybszych i najbardziej ambitnych programów modernizacyjnych w historii przewoźnika. Emirates zapowiada tempo instalacji wynoszące około 14 maszyn miesięcznie. Boeing 777 otrzyma dwie anteny Starlink, a Airbus A380 - po raz pierwszy w branży - aż trzy, co ma zagwarantować stabilne i szybkie połączenie nawet przy pełnym obłożeniu dwupokładowych gigantów. Montaż w A380 ruszy w lutym 2026 r., a pierwszy lot tego modelu ze Starlinkiem zaplanowano na początek 2026 r.

W praktyce oznacza to koniec "trybu samolotowego" rozumianego jako zerwane na kilka godzin połączenie z siecią. Na pokładach Emirates ma się dać swobodnie streamować filmy i muzykę, grać online, prowadzić wideorozmowy, pracować zdalnie czy przeglądać media społecznościowe. Co ważne, łączność będzie działać zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i na urządzeniach osobistych. Dostęp - jeden klik. Opłaty - brak.

Dla osób niepotrzebujących stałego połączenia z internetem, ale nadal chcących się rozerwać, nowe partnerstwo umożliwi Emirates także transmisję telewizji na żywo. Najpierw będzie dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, a od końca 2025 r. trafi również na pokładowe ekrany.

Czy "tryb samolotowy" odejdzie do lamusa?

Ruch Emirates wpisuje się w wyraźny trend. British Airways tydzień temu zapowiedziały rozpoczęcie wprowadzenia Starlinka do swoich samolotów, a deklaracje wyposażenia floty w łączność Starlink do końca przyszłego roku złożyły linie Air France. Do tej pory jednak żaden przewoźnik nie zdecydował się na wdrożenie na taką skalę i z tak dużą przepustowością. Jeśli plan Emirates się powiedzie, linie stworzą największą na świecie flotę szerokokadłubowych samolotów wyposażonych w Starlink - i być może na nowo zdefiniują oczekiwania pasażerów wobec łączności w powietrzu.

Pierwszy komercyjny lot Emirates ze Starlinkiem wystartuje tuż po zakończeniu Dubai Airshow. A6-EPF, Boeing 777-300ER prezentowany na targach, wróci od razu do służby.

Malwina Kuśmierek 19.11.2025 11:24

