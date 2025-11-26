REKLAMA
Black Friday z Dyson. Najlepsze oferty króla AGD

Black Friday to doskonała okazja, żeby kupić produkty prosto od króla AGD w dużo niższej cenie. Wybrałem kilka najlepszych propozycji, które podniosą komfort waszego życia.

Paweł Grabowski
Dyson to król sprzętów AGD i nawet nie zapraszam do dyskusji. Świetne parametry, niesamowita jakość wykonania i design, który się nie starzeje - to najważniejsze z czynników, które przemawiają za wyborem urządzeń tej marki. Jedyną wadą Dysona jest dosyć wysoka cena zakupu, więc polowanie na promocje wpisane jest w pewną tradycję. Sam kupuję sprzęty firmy na takich wyprzedażach jak zbliżający się Black Friday, więc jestem na bieżąco z ofertami. Wybrałem dla was kilka najlepszych promocji.

Black Friday na Spider’s Web :black_heart: Promocje widać czarno na białym
Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

Odkurzacz bezprzewodowy DYSON V15 Origin + zestaw dodatkowych końcówek za 0 zł

Możecie się oszukiwać, że wasz Laresar za 300 zł robi dokładnie to samo, co Dyson V15, ale to jest poziom wyparcia mniej więcej na poziomie porównania Fiata 126p z najnowszym Mercedesem klasy S. To i to dowiezie do celu, ale jak to zrobi, to zupełnie inna bajka. Posiadam ten odkurzacz od roku, mam go w wersji z dodatkową końcówką do mopowania, kupiłem go w ramach zeszłorocznego Black Friday i do dzisiaj uważam za jeden z moich najlepszych zakupów w życiu. To radość, umiłowanie życia, taniec i śpiew. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma żadnego sensu.

W ramach Black Friday możecie kupić Dyson V15 Origin za 1699 zł, co samo w sobie jest już promocją, ale najlepsze dopiero przed nami. Media Markt daje za darmo jeden z dwóch zestawów dodatkowych końcówek. Mówimy o zestawie Pet Grooming Kit, w którym znajdziemy akcesoria do czyszczenia naszych pupili (regularna cena 299 zł).

Alternatywą jest Furniture Cleaning Kit, czyli zestaw trzech końcówek do dbania o meble (regularna cena 399 zł). Nie czekajcie, kupujcie, bo to naprawdę cudowna promocja. Gdybym nie miał, to właśnie czekałbym na kuriera.

Dyson V15 gwarantuje czyste podłogi, świetną jakość powietrza, bo usuwa z niego alergeny i kurz. To poprawa jakości życia. Serio. A na mój test zapraszam do tego linku:

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Kup Odkurzacz bezprzewodowy DYSON V15 Origin
Media Markt

Odkurzacz pionowy Dyson V8 Advanced 425W srebrny za 1199 zł

Jeżeli uważacie, że V15 jest dla was zbyt mocny, że nie wykorzystacie jej możliwości, to w oficjalnym sklepie Allegro znajduje się promocja na podstawowy model, który i tak zmieni wasze życie na lepsze. Dyson V8 ma moc ssania równą 130 AW, a dzięki zaawansowanej elektroszczotce Motorbar nie ma ryzyka zaplątania w wałek długich włosów i sierści. Alergicy docenią wysoki poziom filtracji alergenów. Atutem Dysona V8 jest również długi czas pracy jak na tak kompaktowe urządzenie.

Silnik odkurzacza potrafi rozkręcić się do 110 tys. obrotów na minutę, dzięki czemu jest w stanie zapewnić dużą moc ssania. Technologia dwóch cyklonów sprawia, że drobinki kurzu są efektywnie separowane od strumienia powietrza. Waży zaledwie 2,54 kg i mierzy 1256 mm wysokości, jest wszechstronny i umożliwia łatwe sprzątanie od podłogi aż po sufit. Jest wystarczająco mały, by dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i mebli w domu. Jego moc i wydajność sprawiają, że jest również idealnym narzędziem do dokładnego czyszczenia samochodu czy materacy za pomocą odpowiednich akcesoriów.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Kup Dyson V8
Allegro

Wentylator stojący DYSON Cool AM07

Wiem, jest zima, a za oknem skrzypi mróz, więc polecanie wentylatora to czysta złośliwość. To nieprawda, bo teraz jest najlepszy czas na zakup takiego urządzenia. To się nazywa planowanie długofalowe i poznasz po tym wielkich strategów. A po czym poznasz wentylator Dysona? Po pięknym designie. Urządzenie jest wręcz ozdobą pomieszczeń za sprawą zwiewności konstrukcji. Jednak niech was to nie zwiedzie, bo to mocne urządzenie.

Zapewnia przepływ powietrza na poziomie 1800 m3/h, ma 10 poziomów nawiewu i automatyczną oscylację do 70 stopni. Równomiernie rozprowadza powietrze, a brak łopatek sprawia, że jest bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Można go sterować za pomocą pilota. Jest przy tym bardzo cichy. To doskonałe rozwiązanie na cieplejsze dni, a teraz możecie je kupić znacznie taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Kup Wentylator stojący DYSON Cool AM07
Allegro

Aeroprostownica do włosów DYSON Airstrait Bursztynowy Jedwab

Coś dla płci pięknej, ale spokojnie - Dyson tego nie sprawdza i nawet jako mężczyzna możecie pielęgnować i prostować włosy. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla swojej partnerki, to kupcie jej aeroprostownicę od Dysona, a gwarantuję wam, że będziecie szczęśliwi przez długi czas. Styl, moc i wygoda stylizacji włosów są nie do podrobienia. Obniżka jest ogromna, bo wybrany model możecie kupić za 700 zł taniej niż wynosi cena regularna.

Prostownica Dysona ma moc 1600 W i wyróżnia się tym, że prostuje włosy za pomocą kontrolowanego strumienia powietrza, dzięki czemu osiągniesz idealną gładkość bez konieczności używania wysokiej temperatury. Nie tylko chroni strukturę włosów, ale także zapobiega ich przesuszeniu, dzięki czemu stają się one bardziej lśniące i zdrowsze. Aeroprostownica jednocześnie suszy i prostuje włosy, więc znacząco skraca czas potrzebny na stylizację. Kup i nie żałuj.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Aeroprostownica do włosów DYSON Airstrait Bursztynowy Jedwab
Media Markt

Słuchawki bezprzewodowe DYSON OnTrac ANC

A to mój ulubiony gadżet Dysona. To arcydzieło designu, które przy okazji dobrze gra i świetnie radzi sobie z redukcją niepożądanych dźwięków. System 8 aktywnych mikrofonów eliminuje do 40 dB hałasu otoczenia. Sterowanie jest wygodne dzięki intuicyjnemu głośnikowi. Słuchawki oferują poszerzony zakres częstotliwości dźwięku od 6 Hz do 21 kHz.

Dzięki systemowi wymiany nauszników są praktycznie długowieczne. Zaprojektowano je z myślą o całodziennym używaniu i nie znam nikogo, kto narzekałby na jakość dźwięku i wygodę korzystania. Słuchawki występują w dwóch kolorach, niezależnie od tego, który wybierzesz i tak będziesz robił furorę. Teraz kupisz je 500 zł taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Słuchawki bezprzewodowe DYSON OnTrac ANC Czarno-srebrny
Media Markt
26.11.2025 15:54
Tagi: Black FridaydysonOdkurzaczeSłuchawki
