Już nie jaram się telefonami. Oto mój najlepszy zakup ostatnich lat

Oczywiście nie mówimy tutaj o najnowszych trendach postępu, czyli dopisaniu wszędzie AI, do urządzeń, które od dawna były zaawansowane. To temat na osobny artykuł, ale niezmiernie bawi mnie to, że do tej pory odkurzacze były smart, a teraz robiąc dokładnie to samo, są już AI. Jednak nie sposób nie zauważyć tego, że to właśnie w dziedzinie AGD dokonuje się największy postęp. Lidary, kamery, czujniki podczerwieni, inteligentne mapowanie powierzchni, szczotki boczne do wymiatania kurzu z rogów. Do tego dodajmy lasery, wykrywanie rodzajów powierzchni. To wszystko jest już dostępne w robotach sprzątających za 2500 zł, a te powyżej tej kwoty mają kolejne ułatwienia.