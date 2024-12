Te trzy smartfony podbiły serca Polaków w 2024 r. I moje też

Czy Nothing Phone (2a) jest najwydajniejszym, najszybszym smartfonem w cenie do 1500 zł? Nie. Cyferki to zazwyczaj puste dane, które nijak mają się do ogólnego wrażenia w zakresie korzystania z urządzenia. Sam miałem przyjemność przetestować ten model i wiem, że jest to sprzęt stworzony dla przeciętnego użytkownika, który chce kupić coś innego niż Samsunga czy Xiaomi. Jednocześnie to telefon o świetnym stosunku ceny do jakości. Wystarczy spojrzeć także na opinie w polskich sklepach z elektroniką.