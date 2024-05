Nothing Phone 2a. Tego smartfona będę polecał każdemu

Jest jeszcze kilka innych ciekawych funkcji związanych ze światełkami w Nothing Phone (2a) – m.in. Flip to Glyph. To bardzo prosta opcja, która wycisza nasz telefon po położeniu go ekranem do blatu. W momencie podniesienia urządzenia telefon wraca do poprzedniego trybu. To szczególnie przydatne, jeśli chcemy się np. skupić przez pewien czas.