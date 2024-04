Po 10 latach z Androidem i przesiadłem się na iPhone'a. Nie ma już dla mnie powrotu

W iPhone’ach oraz systemie iOS również podoba mi się dynamiczna wyspa, która jest dostępna od "czternastek" z dopiskiem Pro oraz wszystkich "piętnastek". Nie dość, że dodaje to plus do wyglądu, to jeszcze wyświetla przydatne informacje. np. ile prowadzimy rozmowę na komunikatorze, mały graficzny wykres głośności mówienia podczas rozmowy, dzięki któremu możemy stwierdzić, czy mówimy za cicho. Co więcej, dynamiczna wyspa pozwala się rozszerzyć za pomocą przytrzymania, dzięki czemu korzystając z innej aplikacji – m.in. komunikatora ułatwia sterowanie muzyką, co w mojej opinii jest bardziej intuicyjne niż gest otwieranie zasobnika. Funkcja ta mocno ułatwia odbieranie połączeń oraz kończenie rozmów, bez dodatkowego przechodzenia na inne okna. Nie potrafiłbym z tego zrezygnować.