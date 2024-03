Tecno Spark 20 Pro+. Najlepszy smartfon za tysiaka

Tecno jest w Polsce od stosunkowo niedawna - producent wszedł do kraju nad Wisłą w czerwcu 2023 r., ale firma już zdążyła wprowadzić naprawdę szeroką gamę telefonów. Marka ma w portfolio przede wszystkim budżetowe i średniopółkowe propozycje. Najnowszy przedstawiciel rodziny w postaci modelu Spark 20 Pro+ reprezentuje segment cenowy ok. 1000 zł i nie jest tylko kolejnym telefonem "za tysiaka". Sprzęt bez problemu może konkurować z urządzeniami firm, które zapewniły sobie już mocną pozycję na rynku. To dlatego, że jego stosunek ceny do możliwości jest wybitny.