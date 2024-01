Pokazali smartfony na każdą kieszeń. Tecno Spark 20 - polskie ceny i specyfikacja

Ten model to smartfon o grubości 8,45 mm z 6,56-calowym wyświetlaczem LCD IPS o rozdzielczości 1612 na 720 pikseli odświeżanym w 90 Hz. Również i on obsługuje Dynamic Port. Sercem urządzenia jest procesor Helio G85, a za zasilanie go odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 18 W.