Do tego na tylnej obudowie mamy główny obiektyw 64 Mpix i ultraszeroki kąt 13 Mpix, z przodu do selfie natomiast Tecno Phantom V Flip ma do dyspozycji 32 Mpix moduł. Całość ma zasilić bateria o pojemności 3900 lub 4000 mAh, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem (Motorola Razr 40 Ultra i Z Flip 5 oferują 3800 i 3700 mAh).