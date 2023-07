Ten ekran robi robotę. Samsung Galaxy Z Flip 5 - pierwsze wrażenia

Działają też gesty: wystarczy przesunąć palcem do góry, aby przejść do głównego ekranu. Gest zsunięcia dwóch palców do siebie włącza tryb Multi Widget View, w którym pokazywane są wszystkie widgety. Mamy też dostęp do powiadomień, ustawień, Wi-Fi, Bluetooth czy trybu samolotowego. Bez konieczności otwierania smartfona, możemy sprawdzić historię połączeń, oddzwonić, czy odpowiadać na SMSy przy użyciu klawiatury QWERTY.