W Korei Samsung ma własne miasto. Byłem w Samsung Digital City

Jest to przestrzeń zarezerwowana dla uruchomionego w 2012 r. programu, w ramach którego pracownicy firmy mogą pracować nad zaproponowanymi przez siebie pomysłami. Dwa razy do doku wybierane są te najbardziej rokujące, które po 12 miesiącach się ocenia. Są wtedy trzy drogi: projekt zostaje zamykany (co nie jest uznawane za porażkę), wdrożony w struktury Samsunga (tak się dzieje najczęściej) lub wydzielony do osobnego start-upu.