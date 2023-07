Samsung Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 już tu są. Znamy ich specyfikację i możliwości

Panel zewnętrzny to AMOLED pracujący w rozdzielczości 720 × 748 pikseli w standardowych 60 Hz. Został pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2. Po rozłożeniu smartfona w środku zobaczymy 6,7-calowy składany panel DYNAMIC AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 × 2640 pikseli (proporcje 22:9) oraz częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności 1200 nitów.



Co ważne, to poprawiony zawias ekranu, który umożliwia urządzeniu złożenie go płasko, nie pozostaje tu zatem szczelina. To dodatkowa ochrona wyświetlacza głównego.



Sercem Galaxy Z Flip 5 jest Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy wspierany 8 GB RAM oraz 256 lub 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane. W kwestii aparatów mamy tu dwa moduły tylne - główny bazujący na matrycy 12 Mpix (f/1.8) z OiS i ultraszeroki kąt 12 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 123˚, do selfie przeznaczono 10 Mpix jednostkę (f/2.2).