Tutaj miała być recenzja Galaxy Z Flipa 4, ale telefon przechwyciła moja żona

Kiedy testuję kolejne topowe smartfony, bardzo lubię pokazywać je żonie. Jej komentarz to zazwyczaj "no telefon jak telefon, co mam ci powiedzieć". Tymczasem kiedy otrzymałem Galaxy Z Flipa 4 do testów, moja żona sama go przechwyciła, a ja poszedłem za ciosem i postanowiłem, że to ona go przetestuje.