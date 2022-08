Tańsza alternatywa: Huawei P30 Pro. To dość przewrotny wybór, bo mówimy o smartfonie z 2019 r., ale w przypadku Huaweia polecam model P30 Pro z dwóch powodów. Po pierwsze, to ostatni model z pełną obsługą usług Google, a po drugie, to nadal bardzo dobry fotograficzny telefon. Konkurencja da dziś lepszy zoom czy zdjęcia portretowe, ale tryb nocny zestarzał się w zaskakująco małym stopniu, ponieważ w momencie premiery P30 Pro był królem ciemności. Niewątpliwie smartfon zachęca też ceną, bo bez problemu kupimy go za ok. 2800 zł.