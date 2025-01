Spędziłem rok z iPhonem. Opowiem wam, czy warto było porzucić Androida

Decyzja kupna iPhone’a wynikła z czystej ciekawości. Nie miałem wysokich oczekiwań co do smartfonów Apple’a – wiedziałem, że jeśli wydam dużą sumę pieniędzy na telefon, to otrzymam produkt adekwatny do kwoty. Wybór padł na iPhone’a 15 Plus, w którym zachwalano bardzo długi czas pracy na baterii. Jak wiadomo, podstawowe iPhone’y mają pewny zasadniczy brak – ekrany 60 Hz. Wcześniej korzystałem głównie z telefonów wyposażonych w ekran z podwyższoną częstotliwość odświeżania rzędu 120 Hz, więc początkowo zakładałem, że trudno będzie mi się odzwyczaić i powrócić do mniej płynnych wyświetlaczy.