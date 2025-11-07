GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne, bo mamy ten sam scenariusz. co zawsze

Ładowanie...

Trudno znaleźć drugi taki tytuł w historii branży gier, który generowałby równie gigantyczne emocje. Grand Theft Auto VI jest bez wątpienia najbardziej wyczekiwaną grą nie tylko roku, ale prawdopodobnie całej ostatniej dekady. Od premiery GTA V w 2013 r. minęło już tak wiele czasu, że oczekiwania fanów urosły do astronomicznych rozmiarów, a pierwszy zwiastun, który pobił wszelkie rekordy oglądalności na YouTube, tylko potwierdził globalny fenomen tej marki. Każda, nawet najmniejsza wzmianka o grze jest natychmiast analizowana, a presja na deweloperach Rockstar Games jest niewyobrażalna.

Pierwotne oczekiwania i oficjalne zapowiedzi studia rozbudziły nadzieje graczy na premierę w 2025 r. Pierwszy zwiastun wskazywał właśnie na ten termin, co wydawało się ambitne, ale realne. Niestety, branża gier przyzwyczaiła nas do tego, że im większy tytuł, tym większe prawdopodobieństwo poślizgu. Fani, choć pełni nadziei, z tyłu głowy mieli obawy, które, jak się okazało, były w pełni uzasadnione. Świat Vice City, choć tak bliski, znów się oddalił.

REKLAMA

GTA VI opóźnione na listopad 2026

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które wstrząsnęły graczami, Grand Theft Auto VI zostało ponownie opóźnione. Nową, oficjalną datą premiery jest teraz 19 listopada 2026 r. Wiadomość ta została ogłoszona przez Rockstar w ramach raportu finansowego Take-Two za drugi kwartał, co natychmiast wywołało falę dyskusji w internecie.

Jako oficjalny powód przesunięcia premiery podano konieczność zapewnienia dodatkowego czasu na ukończenie gry z wysokim poziomem dopieszczenia, jakiego gracze oczekują i na jaki zasługują. Take-Two wyraziło pełne poparcie dla Rockstar, wyrażając przekonanie, że studio dostarczy niezrównane, hitowe doświadczenie rozrywkowe.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Pierwotnie gra była zapowiadana na jesień 2025 roku. Następnie data ta została przesunięta na maj 2026 r., a teraz na listopad 2026. CEO Strauss Zelnick, który wcześniej wyrażał pewność co do daty z 2025 r., teraz podkreśla, że studio nieustannie dąży do perfekcji i jest wdzięczne, że premiera nadal mieści się w tym samym roku fiskalnym.

Typowy ruch dla Rockstara

Cała ta sytuacja, choć szczerze frustrująca dla milionów graczy, nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Rockstar Games od lat działa według własnego, niespiesznego zegara, a opóźnienia premier ich największych hitów są w zasadzie standardową procedurą operacyjną. Studio przedkłada absolutną perfekcję nad dotrzymywanie terminów, co w przeszłości wielokrotnie się opłaciło.

REKLAMA

Zarówno Grand Theft Auto V, jak i w szczególności Red Dead Redemption 2, były wielokrotnie przesuwane. Pamiętamy doskonale komunikaty o konieczności dodatkowego dopieszczenia towarzyszące RDR2, które ostatecznie przełożyły się na jedną z najwyżej ocenianych gier w historii.

Rockstar zdaje sobie sprawę z astronomicznych oczekiwań wobec GTA VI – być może najwyższych w historii całej branży rozrywkowej. Nie mogą sobie pozwolić na najmniejszą wpadkę i wykorzystają każdy dostępny dzień, aby dostarczyć produkt, który znów zdefiniuje otwarte światy na następną dekadę.

REKLAMA

Oliwier Nytko 07.11.2025 07:15

Ładowanie...