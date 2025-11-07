REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne

Najbardziej wyczekiwana gra dekady, GTA VI, zalicza kolejny poślizg i ma nową datę premiery: 19 listopada 2026. To powtórka z historii RDR2 – Rockstar znów wybiera perfekcjonizm kosztem dotrzymania pierwotnego terminu.

Oliwier Nytko
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne, bo mamy ten sam scenariusz. co zawsze
REKLAMA

Trudno znaleźć drugi taki tytuł w historii branży gier, który generowałby równie gigantyczne emocje. Grand Theft Auto VI jest bez wątpienia najbardziej wyczekiwaną grą nie tylko roku, ale prawdopodobnie całej ostatniej dekady. Od premiery GTA V w 2013 r. minęło już tak wiele czasu, że oczekiwania fanów urosły do astronomicznych rozmiarów, a pierwszy zwiastun, który pobił wszelkie rekordy oglądalności na YouTube, tylko potwierdził globalny fenomen tej marki. Każda, nawet najmniejsza wzmianka o grze jest natychmiast analizowana, a presja na deweloperach Rockstar Games jest niewyobrażalna.

Pierwotne oczekiwania i oficjalne zapowiedzi studia rozbudziły nadzieje graczy na premierę w 2025 r. Pierwszy zwiastun wskazywał właśnie na ten termin, co wydawało się ambitne, ale realne. Niestety, branża gier przyzwyczaiła nas do tego, że im większy tytuł, tym większe prawdopodobieństwo poślizgu. Fani, choć pełni nadziei, z tyłu głowy mieli obawy, które, jak się okazało, były w pełni uzasadnione. Świat Vice City, choć tak bliski, znów się oddalił.

REKLAMA

GTA VI opóźnione na listopad 2026

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które wstrząsnęły graczami, Grand Theft Auto VI zostało ponownie opóźnione. Nową, oficjalną datą premiery jest teraz 19 listopada 2026 r. Wiadomość ta została ogłoszona przez Rockstar w ramach raportu finansowego Take-Two za drugi kwartał, co natychmiast wywołało falę dyskusji w internecie.

Jako oficjalny powód przesunięcia premiery podano konieczność zapewnienia dodatkowego czasu na ukończenie gry z wysokim poziomem dopieszczenia, jakiego gracze oczekują i na jaki zasługują. Take-Two wyraziło pełne poparcie dla Rockstar, wyrażając przekonanie, że studio dostarczy niezrównane, hitowe doświadczenie rozrywkowe.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Pierwotnie gra była zapowiadana na jesień 2025 roku. Następnie data ta została przesunięta na maj 2026 r., a teraz na listopad 2026. CEO Strauss Zelnick, który wcześniej wyrażał pewność co do daty z 2025 r., teraz podkreśla, że studio nieustannie dąży do perfekcji i jest wdzięczne, że premiera nadal mieści się w tym samym roku fiskalnym.

Typowy ruch dla Rockstara

Cała ta sytuacja, choć szczerze frustrująca dla milionów graczy, nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Rockstar Games od lat działa według własnego, niespiesznego zegara, a opóźnienia premier ich największych hitów są w zasadzie standardową procedurą operacyjną. Studio przedkłada absolutną perfekcję nad dotrzymywanie terminów, co w przeszłości wielokrotnie się opłaciło.

REKLAMA

Zarówno Grand Theft Auto V, jak i w szczególności Red Dead Redemption 2, były wielokrotnie przesuwane. Pamiętamy doskonale komunikaty o konieczności dodatkowego dopieszczenia towarzyszące RDR2, które ostatecznie przełożyły się na jedną z najwyżej ocenianych gier w historii.

Rockstar zdaje sobie sprawę z astronomicznych oczekiwań wobec GTA VI – być może najwyższych w historii całej branży rozrywkowej. Nie mogą sobie pozwolić na najmniejszą wpadkę i wykorzystają każdy dostępny dzień, aby dostarczyć produkt, który znów zdefiniuje otwarte światy na następną dekadę.

REKLAMA
Oliwier Nytko
07.11.2025 07:15
Tagi: GTARockstar
Najnowsze
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne, bo mamy ten sam scenariusz. co zawsze
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
8:34
Upiekli w kosmosie kurczaka. Przełom po latach jedzenia z tubek
Aktualizacja: 2025-11-06T08:34:28+01:00
8:00
Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta
Aktualizacja: 2025-11-06T08:00:03+01:00
7:20
Atakują klientów banków nową metodą. Strach przykładać kartę do telefonu
Aktualizacja: 2025-11-06T07:20:45+01:00
7:00
Obraz ekranu jak z oka. Nadchodzi 1000 Hz i nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-11-06T07:00:00+01:00
6:13
Google szykuje własne satelity. Będą produkować prąd
Aktualizacja: 2025-11-06T06:13:00+01:00
6:12
Teleskop Webba miał potężną wadę. Chcieli odkrywać nowe światy, dostawali chłam
Aktualizacja: 2025-11-06T06:12:00+01:00
6:11
Radny z Iławy ośmieszył krytyków. Zamiast narzekać, zrobił ludziom genialną apkę
Aktualizacja: 2025-11-06T06:11:00+01:00
6:06
Gdy zawiodą światłowody i komórki, zadziała Starlink. Radny ma bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T06:06:00+01:00
6:00
Mniej Polaków ginie w wypadkach. Dobrze, ale przestańcie obwiniać ofiary
Aktualizacja: 2025-11-06T06:00:00+01:00
22:02
Recenzja Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Ależ cudna walka
Aktualizacja: 2025-11-05T22:02:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA