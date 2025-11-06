REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić

Windows 11 wprowadził nowe, uproszczone menu kontekstowe. Okazały się zbyt proste, więc trzeba było szybko do nich dorobić nowe elementy. Efekt? Daleki od zadowalającego. Na szczęście Microsoft tak tego nie zostawi.

Maciej Gajewski
Windows 11 menu kontekstowe
Użytkownicy Windowsa 10 dobrze pamiętają jak wyglądało menu kontekstowe - rozbudowane, pełne powtarzających się opcji, często chaotyczne i mało przejrzyste. Microsoft postanowił rozprawić się z tym bałaganem i wraz z premierą Windowsa 11 wprowadził nowe menu kontekstowe: minimalistyczne, czyste, nowoczesne. Brzmiało świetnie. Problem w tym, że dobre intencje nie zawsze prowadzą do dobrych rezultatów. 

Menu kontekstowe Windowsa 10 i starszych (do pliku ze zdjęciem)
Menu w Windowsie 11 faktycznie było prostsze i bardziej przejrzyste. Jednak w imię minimalizmu Microsoft usunął zbyt wiele funkcji. Deweloperzy zaczęli więc dodawać własne wpisy, aby użytkownicy mieli dostęp do potrzebnych narzędzi. W efekcie menu znów zaczęło się rozrastać - tym razem w inny, ale równie chaotyczny sposób. 

Menu kontekstowe Windowsa 11 25H2 (do pliku ze zdjęciem)

Czytaj też:

Microsoft przyznaje się do błędu 

Podczas ostatniego spotkania WinUI Community Call przedstawiciele Microsoftu otwarcie przyznali: tak, obecne menu jest nieuporządkowane. I zapowiedzieli rozwiązanie - Split Context Menu, czyli rozdzielone menu kontekstowe. 

To nic innego jak inteligentne grupowanie akcji.

Zamiast długiej listy opcji, nowe menu będzie naprawdę kontekstowe. Kliknięcie na zdjęcie pokaże główną akcję - np. Otwórz w Zdjęcia. Obok pojawi się strzałka, pod którą znajdą się dodatkowe funkcje związane z tą aplikacją: edycja, ustawienie jako tapeta czy alternatywne programy jak Paint, Snipping Tool czy Photoshop. 

Tak zmieni się menu kontekstowe w Windowsie 11 (tu przykład pliku ze zdjęciem)

To, co wcześniej zajmowało kilka linijek, teraz zostanie zebrane w jednym miejscu. Deweloperzy będą mogli wskazać akcję domyślną, a resztę ukryć pod rozwijanym menu. Proste i skuteczne. 

Liczby mówią same za siebie. Microsoft podał konkretne dane: 

  • pliki graficzne - menu krótsze o 35 proc., 
  • pliki kodu programistycznego - również 35 proc., 
  • pliki tekstowe - 30 proc., 
  • foldery - aż 38 proc. redukcji wysokości menu. 

Największy zysk daje uporządkowanie powtarzających się akcji, takich jak Przypnij do Start, Przypnij do szybkiego dostępu czy różne warianty Otwórz

Skąd wziął się problem? 

Windows 11 miał być przełomem - prostym i nowoczesnym systemem. Menu kontekstowe miało odzwierciedlać tę filozofię. Jednak każda aplikacja, od OneDrive po Teams, chciała mieć w nim swoje miejsce. Microsoft na to pozwolił, a po kilku latach okazało się, że zamiast porządku powstał nowy rodzaj chaosu. 

Nowe menu kontekstowe Windowsa 11 mają zapanować nad wizualnym chaosem

Split Context Menu to nie szybka poprawka, lecz zmiana w architekturze systemu. Wprowadzono nowe API w Windows App SDK - SplitMenuFlyoutItem. Deweloperzy będą musieli dostosować swoje aplikacje, definiując hierarchię akcji: najważniejsze na wierzchu, reszta pod strzałką.  To wymaga pracy, ale w dłuższej perspektywie poprawi komfort użytkowników. 

Kiedy zobaczymy efekty?

Na razie Split Context Menu jest w fazie rozwoju. Nie trafiło jeszcze do wersji Insider. Microsoft udostępnia API do testów, ale zanim rozwiązanie trafi do szerokiej publiczności minie sporo czasu - prawdopodobnie rok, a może i dwa. 

Historia pokazuje, że minimalizm bez rozsądku prowadzi do chaosu. Microsoft chciał uprościć menu, ale zapomniał, że użytkownicy i deweloperzy potrzebują funkcjonalności. Split Context Menu ma pogodzić oba światy - zachować porządek, a jednocześnie dać dostęp do potrzebnych narzędzi. To rozwiązanie, które powinno było istnieć od początku. Lepiej późno niż wcale - tym razem Microsoft obrał właściwy kierunek. 

06.11.2025 18:04
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
