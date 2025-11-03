REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy

Dwa poważne zagrożenia - jedno obecne w systemie od ponad siedmiu lat, drugie odkryte niedawno - są aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców na całym świecie.

Maciej Gajewski
Windows luki listopad 2025
REKLAMA

Sytuacja jest poważna. System operacyjny, który dominuje na rynku z udziałem sięgającym 70 proc. zmaga się z kryzysem, który wymaga natychmiastowej reakcji ze strony użytkowników i administratorów IT. Niestety, nie wszystko da się załatać od ręki - jedna z luk czeka na załatanie od niemal ośmiu lat, a tempo działania Microsoftu pozostawia wiele do życzenia.

REKLAMA

Skróty, które prowadzą do katastrofy: CVE-2025-9491 bez poprawki

Najbardziej niepokojąca jest luka oznaczona jako CVE-2025-9491, wykorzystywana przez hakerów już od 2017 r. - zanim została ujawniona publicznie w marcu bieżącego roku.

Czytaj też:

Zagrożenie zostało zidentyfikowane przez firmę Trend Micro, która ustaliła, że co najmniej 11 zaawansowanych grup hakerskich powiązanych z władzami różnych krajów wykorzystywało tę lukę do wdrażania narzędzi szpiegowskich i trojanów. Ataki dotknęły instytucje w ponad 60 krajach, ze szczególnym nasileniem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji i Korei Południowej.

Luka znajduje się w mechanizmie obsługi plików skrótów (.lnk) w systemie Windows - tych małych ikon, które pozwalają szybko uruchamiać aplikacje. Mimo upływu siedmiu miesięcy od ujawnienia Microsoft wciąż nie opublikował poprawki. Tymczasem grupa UNC-6384 z Chin aktywnie wykorzystuje tę lukę w atakach na europejskie placówki dyplomatyczne, m.in. na Węgrzech i w Belgii.

Mechanizm ataku polega na spreparowaniu pliku .lnk, który po otwarciu umożliwia wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami aktualnie zalogowanego użytkownika. To szczególnie groźne dla osób pracujących z poufnymi danymi.

Aktualizacja, która zawiodła: CVE-2025-59287 i WSUS

Druga luka, CVE-2025-59287, dotyczy systemu Windows Server Update Services (WSUS), odpowiedzialnego za dystrybucję aktualizacji w sieciach korporacyjnych. Microsoft co prawda wydał poprawkę w październiku, ale okazała się ona nieskuteczna.

Windows 11 25H2

Narzędzie mające chronić systemy, stało się wektorem ataku. Luka umożliwia zdalne wykonanie kodu (RCE) bez uwierzytelnienia, co oznacza, że cyberprzestępca może przejąć kontrolę nad serwerem WSUS i zainstalować złośliwe aktualizacje na wszystkich komputerach w sieci. Ocena CVSS 9.8 mówi sama za siebie - to niemal maksymalny poziom zagrożenia.

Microsoft opublikował awaryjną poprawkę 23 października, ale wielu administratorów, zajętych wcześniejszymi aktualizacjami z 14 października ją przeoczyło. Tymczasem już kilka godzin po jej wydaniu firmy Sophos i Huntress odnotowały pierwsze ataki wykorzystujące tę lukę.

24 października amerykańska agencja CISA dodała CVE-2025-59287 do katalogu Known Exploited Vulnerabilities (KEV), zobowiązując instytucje federalne do zainstalowania poprawki do 14 listopada. Dla pozostałych użytkowników to jasny sygnał: zagrożenie jest realne i pilne.

Co mogą zrobić zwykli użytkownicy?

Dla użytkowników domowych sytuacja jest trudniejsza niż dla administratorów serwerów. Ci drudzy mogą szybko wdrożyć poprawki, a instytucje publiczne mają taki obowiązek. Zwykli użytkownicy muszą jednak działać ostrożnie.

W przypadku CVE-2025-59287 (WSUS): jeśli nie zarządzacie serwerem WSUS to luka was nie dotyczy bezpośrednio. Jeśli jednak prowadzicie małą firmową sieć to koniecznie zainstalujcie aktualizacje - Microsoft udostępnił konkretne numery KB dla każdej wersji Windows Server.

W przypadku CVE-2025-9491 (plik .lnk): sytuacja jest bardziej niepokojąca. Poprawki brak, a zagrożenie rośnie. Eksperci zalecają:

  • Zachowujcie ostrożność przy otwieraniu plików .lnk z nieznanych źródeł
  • Nie klikajcie skrótów przesłanych w e-mailach od nieznanych nadawców
  • Jeśli to możliwe wyłączcie automatyczne uruchamianie skrótów .lnk
  • Zaktualizujcie system do najnowszej wersji Windowsa 11 - tam ryzyko może być mniejsze
REKLAMA

Pozostaje czekać na Microsoft aż ten naprawi swój produkt. Choć cierpliwość niektórych - nic dziwnego - może być na wyczerpaniu.

REKLAMA
Maciej Gajewski
03.11.2025 17:53
Tagi: Luki bezpieczeństwaMicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
Najnowsze
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA