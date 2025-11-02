REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły

Brytyjska policja uruchomiła właśnie program "Dron pierwszy na miejscu". To rewolucja, która może na zawsze zmienić zasady gry w walce z przestępczością.

Bogdan Stech
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
REKLAMA

Londyńska policja metropolitalna (Metropolitan Police Service, MPS) wprowadza do służby program Drone as First Responder (DFR, w wolnym tłumaczeniu: Dron pierwszy na miejscu) zakłada, że na miejsce zgłoszenia 999, odpowiednika naszego 112, pierwszy nie przyjedzie radiowóz, lecz przyleci dron.

To nie futurystyczny eksperyment, lecz realny projekt testowany właśnie w londyńskim Islington. A jego cel jest prosty: skrócić czas reakcji służb i dać policjantom wgląd w sytuację jeszcze zanim dotrą na miejsce.

REKLAMA

Dron zamiast syreny

Średni czas reakcji policji na najpilniejsze zgłoszenia w Londynie, takie, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub poważna przemoc, wynosi około ośmiu minut. To i tak imponujący wynik jak na metropolię liczącą prawie 9 mln mieszkańców. Ale nowy system ma to zmienić: dron wystartuje niemal natychmiast po przyjęciu zgłoszenia i będzie na miejscu znacznie wcześniej niż jakikolwiek radiowóz.

Za całą operacją stoi nowoczesny system DJI Matrice 4TD, czyli dron wyposażony w kamerę termowizyjną i system dokujący Dock 3. To właśnie ta stacja dokująca, zamontowana na dachu komisariatu w Islington, stanowi coś w rodzaju stacji bazowej.

Kiedy pojawia się zgłoszenie, osłona dokująca odsuwa się, a dron startuje automatycznie, lecąc prosto na wskazane miejsce. Całym lotem sterują operatorzy z wnętrza komisariatu, którzy na żywo obserwują obraz z kamery i przekazują informacje patrolom w terenie.

Mniej hałasu, więcej informacji

Dotąd brytyjska policja w podobnych sytuacjach korzystała głównie z helikopterów. Te jednak są głośne, drogie w eksploatacji i trudno dostępne. Lot śmigłowca policyjnego to koszt nawet kilku tysięcy funtów za godzinę. Dron, który działa ciszej niż odkurzacz, może natomiast patrolować teren godzinami za ułamek tej ceny.

Matrice 4TD wyposażono w kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości, która potrafi dostrzec sylwetkę człowieka w całkowitej ciemności lub przez mgłę. To otwiera przed policją nowe możliwości: od poszukiwań zaginionych osób, po obserwację miejsc przestępstw czy pościgi za sprawcami. Wystarczy kilka minut, aby dron dostarczył dokładny obraz sytuacji i pomógł zaplanować działanie funkcjonariuszy, zanim jeszcze dotrą na miejsce.

Więcej na Spider's Web:

Choć Islington to pierwszy obszar, gdzie program dronów ruszył na pełną skalę, pomysł testowano już wcześniej. W 2024 r. podobne drony wykorzystywała policja z Hampshire i Isle of Wight do zabezpieczania festiwalu muzycznego na wyspie Wight. Wyniki testu były na tyle obiecujące, że Met zdecydowała się wdrożyć system w stolicy.

Jeśli pilotaż w Islington zakończy się sukcesem, program ma zostać rozszerzony na West End i Hyde Park do końca 2025 r. W dalszej perspektywie na całą metropolię.

Technologia zamiast nadzoru

Program DFR od początku budził pytania o prywatność. Czy drony nie staną się narzędziem masowej inwigilacji? Policja zapewnia, że nie o to chodzi.

REKLAMA

To nie jest system nadzoru. To narzędzie wspierające działania policji. Drony pomagają nam szybciej reagować na zagrożenia, odnajdywać zaginionych ludzi czy zabezpieczać dowody - tłumaczy Asystent komisarza Laurence Taylor, odpowiedzialny za politykę użycia dronów w Wielkiej Brytanii, tłumaczy asystent komisarza Laurence Taylor.

Nagrania z kamer przechowywane będą maksymalnie 28 dni, chyba że staną się dowodem w postępowaniu, wtedy trafią do akt sprawy. Po tym czasie zostaną automatycznie usunięte.

REKLAMA
Bogdan Stech
02.11.2025 16:10
Tagi: Dronypolicja
Najnowsze
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
7:11
Test REDMAGIC 10 Pro - ma wentylator, triggery i gigabaterię. Smartfon czy konsola?
Aktualizacja: 2025-11-01T07:11:00+01:00
7:00
Ikonka 5G na telefonie nie oznacza, że masz 5G. Smartfon cię okłamuje
Aktualizacja: 2025-11-01T07:00:00+01:00
21:32
Bill Gates ostrzega: wpadamy w tę samą bańkę. Finał zaboli
Aktualizacja: 2025-10-31T21:32:31+01:00
21:05
Recenzja Pokemon Legends: Z-A. Ofiara bezsensownego hejtu
Aktualizacja: 2025-10-31T21:05:37+01:00
20:43
Microsoft naprawia granie na PC. Mniej męczarni
Aktualizacja: 2025-10-31T20:43:14+01:00
20:17
Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć
Aktualizacja: 2025-10-31T20:17:29+01:00
19:43
Apple zrywa z monogamią. iPhone przytuli więcej modeli AI
Aktualizacja: 2025-10-31T19:43:42+01:00
19:08
Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2025-10-31T19:08:42+01:00
18:31
Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu
Aktualizacja: 2025-10-31T18:31:32+01:00
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA