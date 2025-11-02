Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły

Ładowanie...

Londyńska policja metropolitalna (Metropolitan Police Service, MPS) wprowadza do służby program Drone as First Responder (DFR, w wolnym tłumaczeniu: Dron pierwszy na miejscu) zakłada, że na miejsce zgłoszenia 999, odpowiednika naszego 112, pierwszy nie przyjedzie radiowóz, lecz przyleci dron.

To nie futurystyczny eksperyment, lecz realny projekt testowany właśnie w londyńskim Islington. A jego cel jest prosty: skrócić czas reakcji służb i dać policjantom wgląd w sytuację jeszcze zanim dotrą na miejsce.

Dron zamiast syreny

Średni czas reakcji policji na najpilniejsze zgłoszenia w Londynie, takie, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub poważna przemoc, wynosi około ośmiu minut. To i tak imponujący wynik jak na metropolię liczącą prawie 9 mln mieszkańców. Ale nowy system ma to zmienić: dron wystartuje niemal natychmiast po przyjęciu zgłoszenia i będzie na miejscu znacznie wcześniej niż jakikolwiek radiowóz.

Za całą operacją stoi nowoczesny system DJI Matrice 4TD, czyli dron wyposażony w kamerę termowizyjną i system dokujący Dock 3. To właśnie ta stacja dokująca, zamontowana na dachu komisariatu w Islington, stanowi coś w rodzaju stacji bazowej.

Kiedy pojawia się zgłoszenie, osłona dokująca odsuwa się, a dron startuje automatycznie, lecąc prosto na wskazane miejsce. Całym lotem sterują operatorzy z wnętrza komisariatu, którzy na żywo obserwują obraz z kamery i przekazują informacje patrolom w terenie.

Mniej hałasu, więcej informacji

Dotąd brytyjska policja w podobnych sytuacjach korzystała głównie z helikopterów. Te jednak są głośne, drogie w eksploatacji i trudno dostępne. Lot śmigłowca policyjnego to koszt nawet kilku tysięcy funtów za godzinę. Dron, który działa ciszej niż odkurzacz, może natomiast patrolować teren godzinami za ułamek tej ceny.

Matrice 4TD wyposażono w kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości, która potrafi dostrzec sylwetkę człowieka w całkowitej ciemności lub przez mgłę. To otwiera przed policją nowe możliwości: od poszukiwań zaginionych osób, po obserwację miejsc przestępstw czy pościgi za sprawcami. Wystarczy kilka minut, aby dron dostarczył dokładny obraz sytuacji i pomógł zaplanować działanie funkcjonariuszy, zanim jeszcze dotrą na miejsce.

Choć Islington to pierwszy obszar, gdzie program dronów ruszył na pełną skalę, pomysł testowano już wcześniej. W 2024 r. podobne drony wykorzystywała policja z Hampshire i Isle of Wight do zabezpieczania festiwalu muzycznego na wyspie Wight. Wyniki testu były na tyle obiecujące, że Met zdecydowała się wdrożyć system w stolicy.

Jeśli pilotaż w Islington zakończy się sukcesem, program ma zostać rozszerzony na West End i Hyde Park do końca 2025 r. W dalszej perspektywie na całą metropolię.

Technologia zamiast nadzoru

Program DFR od początku budził pytania o prywatność. Czy drony nie staną się narzędziem masowej inwigilacji? Policja zapewnia, że nie o to chodzi.

To nie jest system nadzoru. To narzędzie wspierające działania policji. Drony pomagają nam szybciej reagować na zagrożenia, odnajdywać zaginionych ludzi czy zabezpieczać dowody - tłumaczy Asystent komisarza Laurence Taylor, odpowiedzialny za politykę użycia dronów w Wielkiej Brytanii, tłumaczy asystent komisarza Laurence Taylor.

Nagrania z kamer przechowywane będą maksymalnie 28 dni, chyba że staną się dowodem w postępowaniu, wtedy trafią do akt sprawy. Po tym czasie zostaną automatycznie usunięte.

Bogdan Stech 02.11.2025 16:10

