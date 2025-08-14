/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Litwa uczy obywateli latania. Tak przygotowują się na trudne czasy

Litwa porządkuje system kształcenia na trudne czasy. Obywatele mają się uczyć nie tylko podstaw przetrwania i oporu cywilnego, ale też pilotowania dronów. Zainteresowanie kursami już teraz liczone jest w dziesiątkach tysięcy.

Marcin Kusz
Litwa szkoli obywateli z obsługi dronów
REKLAMA

Litwa tworzy trzystopniowy system przygotowania obywateli – od kursów online, przez specjalistyczne szkolenia, po odpowiednie wojskowe przeszkolenie. Według Ministerstwa Obrony tylko w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku udział w programie wzięły już dziesiątki tysięcy obywateli. Wiceminister obrony Tomas Godliauskas podkreśla, że jest to odpowiedź na niepewną sytuację geopolityczną.

REKLAMA

Kursy cieszą się rosnącym zainteresowaniem

Trójstopniowa struktura obejmuje poziom bazowy, czyli kursy e-learningowe na platformie mobilizacijosmokykla.lt i serwis informacyjny svarbiospamokos.lt. Można tam zdobyć podstawy wiedzy o oporze cywilnym, mobilizacji czy o wsparciu wojsk sojuszniczych. Poziom specjalistyczny obejmuje z kolei m.in. właśnie szkolenia z obsługi dronów dla cywilów, rozpoznawania zagrożeń hybrydowych i wzmacniania odporności psychicznej, a poziom wojskowy to klasyczne szkolenia dla żołnierzy zawodowych, poborowych i ochotników, w tym członków Związku Strzelców Litewskich.

Jak podaje oficjalny komunikat litewskiego rządu, platforma mobilizacijosmokykla.lt przyciągnęła już 113 tys. uczestników. Najwięcej osób zgłasza się na kursy dronowe, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia organizowane z myślą o lokalnych społecznościach. Od marca Litewska Akademia Wojskowa prowadzi kursy pilotażu dronów, które ukończyło 350 cywilów. Kursy trwają także z zakresu odporności na dezinformację i oporu obywatelskiego. W tym zakresie przeszkolono ponad 4,6 tys. osób.

Litwa działa z wyprzedzeniem. I to się chwali

Kursy online z zakresu bezpieczeństwa i obywatelskości ukończyło około 200 pedagogów. W sierpniu ruszają szkolenia stacjonarne w batalionie huzarów, a od jesieni lekcje obywatelskiego oporu mają trafić do szkół w całej Litwie. Trwa również szkolenie instruktorów – pierwsza dwudziestka jest już gotowa, a do końca września ma ich być 150. To oni będą prowadzić skrócone kursy 4P (4,5 godz.), które obejmują m.in. odporność psychologiczną, rozpoznawanie zagrożeń hybrydowych i pierwszą pomoc.

Zobacz także:

REKLAMA

Litwa działa z wyprzedzeniem, już teraz budując system powszechnego przygotowania. Jak widać, nie ogranicza się wyłącznie do armii – sięga po nauczycieli, społeczności lokalne i osoby cywilne, tworząc bazę umiejętności na trudne czasy. Włączenie technologii, jak drony FPV, świadczy o aktualnym podejściu i gotowości na wyzwania XXI w. W tym zakresie inne kraje NATO mogłyby sporo się nauczyć. Kluczem będzie oczywiście utrzymanie tempa i jakość: mniej teorii na sucho, więcej ćwiczeń, symulacji i scenariuszy, które zbudują odporność społeczną.

* Źródło zdjęcia wprowadzającego: Parilov / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
14.08.2025 21:52
Tagi: DronyDrony wojskoweWojsko
Najnowsze
21:42
Nowego Galaxy założysz na głowę. Nie chodzi o słuchawki
Aktualizacja: 2025-08-14T21:42:37+02:00
21:35
Chcą kupić Chrome'a, ale plan jest inny. Dwie duże marki w grze
Aktualizacja: 2025-08-14T21:35:52+02:00
21:29
Polscy uczniowie dostaną laptopy. Rząd stworzy specjalne pracownie
Aktualizacja: 2025-08-14T21:29:23+02:00
19:51
Play ma nowy tani abonament. sprawdzam, czy to się opłaca
Aktualizacja: 2025-08-14T19:51:24+02:00
19:43
Arabski książę podłożył mu świnię. Stracił mieszkania i został z długami
Aktualizacja: 2025-08-14T19:43:09+02:00
18:39
Xbox wkracza na ARM. Można już testować gry na laptopach z Snapdragonem
Aktualizacja: 2025-08-14T18:39:29+02:00
17:51
Mamy nowego króla smartfonowej fotografii. Chińczycy odjechali konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-14T17:51:37+02:00
17:47
Robot zjechał do jaskini jak alpinista. Szykują się na Marsa
Aktualizacja: 2025-08-14T17:47:05+02:00
16:16
Mają sposób na badanie mezosfery. Bez paliwa, tylko światło
Aktualizacja: 2025-08-14T16:16:34+02:00
15:43
Liczą na wiatraki. Mają pomóc wyjść z długów
Aktualizacja: 2025-08-14T15:43:26+02:00
15:25
Chcesz zagrać w nowego Battlefield 6? Sprawdź, co masz już na dysku
Aktualizacja: 2025-08-14T15:25:54+02:00
15:20
Poznaj swój nowy procesor do gier. ARM rzuca wyzwanie… Nvidii
Aktualizacja: 2025-08-14T15:20:23+02:00
13:47
Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały
Aktualizacja: 2025-08-14T13:47:52+02:00
13:43
Nie żałuj pieniędzy na lodówkę. Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi, jak oszczędzić na rachunkach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:43:15+02:00
13:16
Polska chce opodatkować big techy. Sprawdzamy, jak robią to w innych krajach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:16:11+02:00
12:53
Pad świeci nocą, a słuchawki są taniutkie. Test nowości Turtle Beach dla fanów Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-14T12:53:37+02:00
12:30
Dwóch kibiców Lechii kontra big techy. Czy Polska w końcu wystawi rachunek?
Aktualizacja: 2025-08-14T12:30:55+02:00
12:22
UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami
Aktualizacja: 2025-08-14T12:22:10+02:00
11:36
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora
Aktualizacja: 2025-08-14T11:36:00+02:00
11:03
Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-14T11:03:52+02:00
10:18
Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:18:27+02:00
10:00
Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:00:00+02:00
9:47
Polski fizyk mówi, że GPT rozwiązał zadanie, na którym polegli jego studenci
Aktualizacja: 2025-08-14T09:47:47+02:00
9:19
Miał postawić poidła dla koni, a wybudował domki. Jest finał absurdu spod Tatr
Aktualizacja: 2025-08-14T09:19:00+02:00
8:56
Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-14T08:56:04+02:00
8:25
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Aktualizacja: 2025-08-14T08:25:38+02:00
6:25
Psychiatrzy ostrzegają przed kontaktem z botami. Mogą bardzo szkodzić
Aktualizacja: 2025-08-14T06:25:00+02:00
6:21
Zrobili Facebooka dla botów. Były gorsze niż ludzie
Aktualizacja: 2025-08-14T06:21:00+02:00
6:16
Polskie miasto sprawdzi, jak wydajesz pieniądze na wakacjach. I wyciągnie z tego wnioski
Aktualizacja: 2025-08-14T06:16:00+02:00
6:11
Zapytali w miastach, ile kosztują autobusy wodorowe. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-14T06:11:00+02:00
6:00
Odpalasz Windowsa, a tam Safari. Microsoft cię zaskoczy
Aktualizacja: 2025-08-14T06:00:00+02:00
21:11
Pożegnamy garbate telefony. Znaleźli sposób na wystające wyspy aparatów
Aktualizacja: 2025-08-13T21:11:06+02:00
20:06
Są szczegóły podatku cyfrowego. Polska chce mocno uderzyć w big techy
Aktualizacja: 2025-08-13T20:06:04+02:00
19:00
Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku
Aktualizacja: 2025-08-13T19:00:30+02:00
18:26
Każą usuwać e-maile. Mówią, że to pomoże w walce z suszą
Aktualizacja: 2025-08-13T18:26:48+02:00
18:06
Największa czarna dziura we Wszechświecie. Niewyobrażalny olbrzym
Aktualizacja: 2025-08-13T18:06:35+02:00
17:44
Fałszywa nauka zalewa internet. To już plaga
Aktualizacja: 2025-08-13T17:44:54+02:00
17:02
Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się
Aktualizacja: 2025-08-13T17:02:45+02:00
16:28
Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko
Aktualizacja: 2025-08-13T16:28:58+02:00
16:12
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać
Aktualizacja: 2025-08-13T16:12:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA