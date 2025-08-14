Litwa uczy obywateli latania. Tak przygotowują się na trudne czasy

Ładowanie...

Litwa tworzy trzystopniowy system przygotowania obywateli – od kursów online, przez specjalistyczne szkolenia, po odpowiednie wojskowe przeszkolenie. Według Ministerstwa Obrony tylko w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku udział w programie wzięły już dziesiątki tysięcy obywateli. Wiceminister obrony Tomas Godliauskas podkreśla, że jest to odpowiedź na niepewną sytuację geopolityczną.

Kursy cieszą się rosnącym zainteresowaniem

Trójstopniowa struktura obejmuje poziom bazowy, czyli kursy e-learningowe na platformie mobilizacijosmokykla.lt i serwis informacyjny svarbiospamokos.lt. Można tam zdobyć podstawy wiedzy o oporze cywilnym, mobilizacji czy o wsparciu wojsk sojuszniczych. Poziom specjalistyczny obejmuje z kolei m.in. właśnie szkolenia z obsługi dronów dla cywilów, rozpoznawania zagrożeń hybrydowych i wzmacniania odporności psychicznej, a poziom wojskowy to klasyczne szkolenia dla żołnierzy zawodowych, poborowych i ochotników, w tym członków Związku Strzelców Litewskich.

Jak podaje oficjalny komunikat litewskiego rządu, platforma mobilizacijosmokykla.lt przyciągnęła już 113 tys. uczestników. Najwięcej osób zgłasza się na kursy dronowe, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia organizowane z myślą o lokalnych społecznościach. Od marca Litewska Akademia Wojskowa prowadzi kursy pilotażu dronów, które ukończyło 350 cywilów. Kursy trwają także z zakresu odporności na dezinformację i oporu obywatelskiego. W tym zakresie przeszkolono ponad 4,6 tys. osób.

Litwa działa z wyprzedzeniem. I to się chwali

Kursy online z zakresu bezpieczeństwa i obywatelskości ukończyło około 200 pedagogów. W sierpniu ruszają szkolenia stacjonarne w batalionie huzarów, a od jesieni lekcje obywatelskiego oporu mają trafić do szkół w całej Litwie. Trwa również szkolenie instruktorów – pierwsza dwudziestka jest już gotowa, a do końca września ma ich być 150. To oni będą prowadzić skrócone kursy 4P (4,5 godz.), które obejmują m.in. odporność psychologiczną, rozpoznawanie zagrożeń hybrydowych i pierwszą pomoc.

Litwa działa z wyprzedzeniem, już teraz budując system powszechnego przygotowania. Jak widać, nie ogranicza się wyłącznie do armii – sięga po nauczycieli, społeczności lokalne i osoby cywilne, tworząc bazę umiejętności na trudne czasy. Włączenie technologii, jak drony FPV, świadczy o aktualnym podejściu i gotowości na wyzwania XXI w. W tym zakresie inne kraje NATO mogłyby sporo się nauczyć. Kluczem będzie oczywiście utrzymanie tempa i jakość: mniej teorii na sucho, więcej ćwiczeń, symulacji i scenariuszy, które zbudują odporność społeczną.

Marcin Kusz 14.08.2025 21:52

