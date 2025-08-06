REKLAMA
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza

Rozwijany przez naukowców z Politechniki Gdańskiej system STRATUS może już wkrótce stać się skuteczną bronią przeciw dronom. Zespół zakończył właśnie pierwszy etap prac nad elektromagnetycznym systemem neutralizacji BSP i rozpoczął budowę potężniejszej wersji demonstratora terenowego.

Marcin Kusz
Politechnika Gdańska testuje broń na drony
Projekt STRATUS zakłada stworzenie kompaktowego i mobilnego systemu do obrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi. Głównym założeniem opracowywanej technologii jest generowanie ekstremalnie krótkich, ale silnych impulsów elektromagnetycznych, które mogą zakłócić pracę dronów lub całkowicie je unieszkodliwić. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac nad systemem. Przeprowadzone zostały testy demonstratora laboratoryjnego w warunkach kontrolowanych, podczas których skutecznie zneutralizowano próbnego drona.

Z laboratorium na poligon. Kolejna faza prac

Jak czytamy w komunikacie prasowym, po sukcesie testów laboratoryjnych zespół z Gdańska przystąpił do budowy demonstratora poligonowego, którego moc będzie kilkadziesiąt razy wyższa od dotychczasowego modelu. Tę wersję urządzenia czekają testy w realistycznych warunkach, m.in. na wojskowych poligonach. Do projektu dołączyła także Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, której zadaniem będzie modelowanie i symulacja zjawisk elektromagnetycznych. W dalszej perspektywie STRATUS ma stać się narzędziem wsparcia dla służb chroniących strategiczne obiekty: lotniska, porty, rafinerie, elektrownie, przejścia graniczne czy ambasady. W ten sposób ma się wpisać w aktualne potrzeby Sił Zbrojnych RP i strategii bezpieczeństwa państwa.

Zespół badawczy kierowany przez prof. Kazimierza Jakubiuka podkreśla, że STRATUS to technicznie wymagające przedsięwzięcie, pracujące na granicy ekstremalnych napięć i dużych gęstości energii. Projekt już teraz ma ogromne znaczenie w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej, zarówno wojskowej, jak i cywilnej.

Kto stoi za projektem STRATUS?

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska jako lider oraz firma AREX Sp. z o.o. z Gdyni, partner technologiczny należący do GRUPY WB, największej polskiej grupy kapitałowej działającej na rzecz obronności. AREX będzie odpowiedzialny za przemysłowe wdrożenie technologii, gdy projekt przejdzie do fazy produkcyjnej.

Całość jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu SZAFIR, przeznaczonego na rozwój projektów związanych z bezpieczeństwem i obronnością Polski. W przeszłości realizowano już inne wysoko budżetowe projekty z zakresu inżynierii wysokich napięć.

Duży potencjał cywilny i wojskowy, ale co dalej?

Nie da się ukryć, że system STRATUS może stać się ważnym elementem w europejskim systemie obrony przed dronami. Najważniejsze jednak jest to, że prawdopodobnie będzie skutecznym narzędziem służącym do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w czasie pokoju, o ile oczywiście prace nad nim zostaną ukończone. Proponowane rozwiązanie jest kompaktowe, mobilne i projektowane z myślą o szybkim wdrożeniu, zarówno w miastach, jak i w terenie. Warto śledzić poczynania zespołu z Gdańska, bo system zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: pg.edu.pl

