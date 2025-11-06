Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd

Ładowanie...

Sprawa dotyczy użytkowników dwóch najnowszych wydań Windows 11 (25H2 oraz 24H2), a także niektórych posiadaczy Windows 10 22H2, który dzięki programowi ESU jest wspierany jeszcze przez rok. Problem pojawia się przy uruchamianiu komputera lub jego wyłączaniu. Na szczęście nie dotyczy wszystkich urządzeń.

REKLAMA

Uruchamiasz lub wyłączasz komputer, a tam prośba o klucz. To błąd

Microsoft potwierdził, że w systemach Windows 11 i 10 występuje błąd powodujący nieoczekiwane uruchomienie funkcji BitLocker Recovery. Użytkownicy zauważają go głównie podczas uruchomienia komputera (laptopa) lub przy próbie wyłączenia sprzętu.

Czym właściwie jest BitLocker? Z perspektywy użytkownika to ekran z polem do wpisywania klucza. Funkcja wbudowana w system Windows służy do szyfrowania danych na dysku i chroni je przed niepowołanym dostępem. Warto jednak nadmienić, że w dużej części komputerów ta opcja nie jest aktywowana domyślnie i wymaga ręcznej aktualizacji. Dlatego większość użytkowników nawet nie zna kodu wymaganego do odblokowania dysku.

I tu pojawia się problem. Przez błąd system operacyjny może nieoczekiwanie uruchomić ekran BitLockera, w którym użytkownik ma tylko jedną możliwość: wpisanie klucza odzyskiwania. Jeśli jednak go nawet nie zna, nie może przejść dalej do oprogramowania i pojawia się kłopot. W najgorszym przypadku można stracić nawet dane, które zostały zaszyfrowane. Według Microsoftu problem dotyczy trzech wersji systemu Windows:

Windows 11 25H2 KB5066835,

Windows 11 24H2 KB5066835,

Windows 10 22H2 KB5066791.

Problem dotyczy tylko posiadaczy komputerów z procesorem Intel

W komunikacie Microsoft ujawnia, że błąd sprawiający uruchomienie funkcji odzyskiwania BitLocker pojawia się głównie na komputerach działających na procesorze Intel Core. Oznacza to, że posiadacze układów AMD Ryzen powinni być bezpieczni. Oprócz tego wymienia się komputery z funkcją Connected Standby.

Gigant z Redmond nie wyjaśnił jeszcze, w jaki sposób funkcja szyfrowania dysku jest powiązana z tym trybem. Connected Standby działa w większości nowoczesnych maszyn z Windowsem. Jest szansa, że podane przez Microsoft wersje systemu (wydane w październiku 2025 r.) usunęły jedno z poleceń, które miało zawieszać funkcję Bitlocker.

Na razie nie wiadomo, jaka jest skala błędu. W sieci pojawia się coraz więcej zgłoszeń, a Microsoft oficjalnie potwierdził jego istnienie - więc coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Więcej o systemie Windows przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock.com

REKLAMA

Albert Żurek 06.11.2025 20:15

Ładowanie...