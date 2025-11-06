REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd

Posiadacze komputerów z Windowsem 11 i 10 mogą natknąć się na dziwny problem. Taki, który powoduje wyświetlenie ekranu z prośbą o wpisanie klucza. Jakiego klucza? Dobre pytanie.

Albert Żurek
Windows 11 bład
REKLAMA

Sprawa dotyczy użytkowników dwóch najnowszych wydań Windows 11 (25H2 oraz 24H2), a także niektórych posiadaczy Windows 10 22H2, który dzięki programowi ESU jest wspierany jeszcze przez rok. Problem pojawia się przy uruchamianiu komputera lub jego wyłączaniu. Na szczęście nie dotyczy wszystkich urządzeń.

REKLAMA

Uruchamiasz lub wyłączasz komputer, a tam prośba o klucz. To błąd

Microsoft potwierdził, że w systemach Windows 11 i 10 występuje błąd powodujący nieoczekiwane uruchomienie funkcji BitLocker Recovery. Użytkownicy zauważają go głównie podczas uruchomienia komputera (laptopa) lub przy próbie wyłączenia sprzętu.

Czym właściwie jest BitLocker? Z perspektywy użytkownika to ekran z polem do wpisywania klucza. Funkcja wbudowana w system Windows służy do szyfrowania danych na dysku i chroni je przed niepowołanym dostępem. Warto jednak nadmienić, że w dużej części komputerów ta opcja nie jest aktywowana domyślnie i wymaga ręcznej aktualizacji. Dlatego większość użytkowników nawet nie zna kodu wymaganego do odblokowania dysku.

I tu pojawia się problem. Przez błąd system operacyjny może nieoczekiwanie uruchomić ekran BitLockera, w którym użytkownik ma tylko jedną możliwość: wpisanie klucza odzyskiwania. Jeśli jednak go nawet nie zna, nie może przejść dalej do oprogramowania i pojawia się kłopot. W najgorszym przypadku można stracić nawet dane, które zostały zaszyfrowane. Według Microsoftu problem dotyczy trzech wersji systemu Windows:

  • Windows 11 25H2 KB5066835,
  • Windows 11 24H2 KB5066835,
  • Windows 10 22H2 KB5066791.

Problem dotyczy tylko posiadaczy komputerów z procesorem Intel

W komunikacie Microsoft ujawnia, że błąd sprawiający uruchomienie funkcji odzyskiwania BitLocker pojawia się głównie na komputerach działających na procesorze Intel Core. Oznacza to, że posiadacze układów AMD Ryzen powinni być bezpieczni. Oprócz tego wymienia się komputery z funkcją Connected Standby. 

Gigant z Redmond nie wyjaśnił jeszcze, w jaki sposób funkcja szyfrowania dysku jest powiązana z tym trybem. Connected Standby działa w większości nowoczesnych maszyn z Windowsem. Jest szansa, że podane przez Microsoft wersje systemu (wydane w październiku 2025 r.) usunęły jedno z poleceń, które miało zawieszać funkcję Bitlocker.

Na razie nie wiadomo, jaka jest skala błędu. W sieci pojawia się coraz więcej zgłoszeń, a Microsoft oficjalnie potwierdził jego istnienie - więc coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Więcej o systemie Windows przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
06.11.2025 20:15
Tagi: MicrosoftWindowsWindows 10Windows 11
Najnowsze
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
8:34
Upiekli w kosmosie kurczaka. Przełom po latach jedzenia z tubek
Aktualizacja: 2025-11-06T08:34:28+01:00
8:00
Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta
Aktualizacja: 2025-11-06T08:00:03+01:00
7:20
Atakują klientów banków nową metodą. Strach przykładać kartę do telefonu
Aktualizacja: 2025-11-06T07:20:45+01:00
7:00
Obraz ekranu jak z oka. Nadchodzi 1000 Hz i nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-11-06T07:00:00+01:00
6:13
Google szykuje własne satelity. Będą produkować prąd
Aktualizacja: 2025-11-06T06:13:00+01:00
6:12
Teleskop Webba miał potężną wadę. Chcieli odkrywać nowe światy, dostawali chłam
Aktualizacja: 2025-11-06T06:12:00+01:00
6:11
Radny z Iławy ośmieszył krytyków. Zamiast narzekać, zrobił ludziom genialną apkę
Aktualizacja: 2025-11-06T06:11:00+01:00
6:06
Gdy zawiodą światłowody i komórki, zadziała Starlink. Radny ma bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T06:06:00+01:00
6:00
Mniej Polaków ginie w wypadkach. Dobrze, ale przestańcie obwiniać ofiary
Aktualizacja: 2025-11-06T06:00:00+01:00
22:02
Recenzja Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Ależ cudna walka
Aktualizacja: 2025-11-05T22:02:56+01:00
20:33
Listopadowa promocja MOVA wbija w fotel. Niezbędnik właścicieli zwierząt za ułamek ceny
Aktualizacja: 2025-11-05T20:33:59+01:00
20:28
Szybki internet dla tysięcy Polaków. Rząd znalazł dla ciebie kasę
Aktualizacja: 2025-11-05T20:28:12+01:00
20:20
Polska buduje system antydronowy. Pilnie musimy się zabezpieczyć
Aktualizacja: 2025-11-05T20:20:11+01:00
20:05
Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz
Aktualizacja: 2025-11-05T20:05:45+01:00
19:11
Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 
Aktualizacja: 2025-11-05T19:11:30+01:00
18:37
Ameryka przetestowała broń ostateczną. Trump dotrzymał słowa
Aktualizacja: 2025-11-05T18:37:53+01:00
17:43
Windows 10 cię okłamuje. Twój komputer wciąż jest wspierany
Aktualizacja: 2025-11-05T17:43:32+01:00
17:04
Pogadasz z Mapami Google jak z kolegą. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2025-11-05T17:04:48+01:00
16:39
Wojsko nauczy cię walczyć. Wystarczy, że się zgłosisz
Aktualizacja: 2025-11-05T16:39:41+01:00
16:16
AMD sprawiło, że Intel nie istnieje. To się nazywa marsz ku wielkości 
Aktualizacja: 2025-11-05T16:16:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA