Windows 10 cię okłamuje. Twój komputer wciąż jest wspierany

W Windows 10 dostrzeżono dziwny błąd. System operacyjny wyświetla błędne komunikaty o rzekomym braku wsparcia dla systemu operacyjnego.

Albert Żurek
Windows 10 wsparcie błąd
Oficjalne wsparcie dla Windows 10 22H2 zostało zakończone 14 października 2025 r. W tym czasie ostatnia wersja wcześniejszego systemu została porzucona przez producenta, a przynajmniej w teorii. W praktyce użytkownicy mogą skorzystać z darmowego programu przedłużenia wsparcia (ESU) do października 2026 r. Ci, którzy z niego korzystają i tak widzą nietypowy błąd.

Windows 10 wprowadza w błąd użytkowników. Mówi, że twój komputer nie jest już wspierany

14 października 2025 r. to tylko pozorna data końca obsługi serwisowej Windows 10. Jeśli wasz komputer nie może zostać zaktualizowany do Windowsa 11 (lub nie chcecie tego robić), w ustawieniach Windows Update znajdziecie dedykowaną opcję zarejestrowania się w programie rozszerzonych zabezpieczeń.

Z rozwiązania można skorzystać po zalogowaniu się do konta Microsoft, dzięki czemu wsparcie wydłużymy o kolejny rok do 13 października 2026 bez dodatkowych wydatków. Warto wykonać ten prosty krok - rejestracja zajmuje dosłownie kilka minut, a zapewnia bezpieczne korzystanie z systemu operacyjnego. Jeśli tego nie zrobimy, w ustawieniach usługi Windows Update zobaczymy komunikat o końcu wsparcia.

Co ciekawe, podobna informacja ma pokazywać się także dla tych, którzy… już skorzystali z programu ESU. Problem został potwierdzony przez Microsoft, który przekazał krótki komunikat:

Wiadomość twoja wersja systemu Windows osiągnęła koniec wsparcia może być nieprawidłowo wyświetlana na stronie ustawień usługi Windows Update.

Jak informuje serwis Windows Latest, jest to błąd, który potencjalnie może dotyczyć każdego użytkownika systemu. Komunikaty pojawiają się bowiem w systemach Windows 10 w wersji Pro, Enterprise i Education z aktywowanym programem rozszerzonych zabezpieczeń. Na liście brakuje jednak jednego kluczowego wydania systemu Windows 10 Home - posiadcze tej wersji nie powinni spotkać wprowadzającego w błąd komunikatu.

Według Windows Latest nawet system operacyjny Windows 10 21H1 Enterprise LTSC, który ma być obsługiwany aż do 2027 r., również wyświetla komunikat wprowadzający użytkowników w błąd. Brzmi on: "twoja wersja systemu Windows osiągnęła koniec wsparcia. Twoje urządzenie nie otrzymuje już aktualizacji zabezpieczeń".

Błąd nie wpływa na działanie funkcji rozszerzonego wsparcia

Mimo że użytkownicy Windowsa 10 mogą zobaczyć komunikat o rzekomym braku wsparcia aktualizacji bezpieczeństwa, problem nie wpływa na samą kwestię użytkowania oprogramowania. Jeśli użytkownik faktycznie zarejestrował się do programu ESU, wciąż może liczyć na aktualizacje bezpieczeństwa, jeśli takie się pojawią. 

Microsoft potwierdził, że jest świadomy błędu i już wdrożył poprawkę po stronie serwera. Aby z niej skorzystać, należy sprawdzić dostępność aktualizacji i uruchomić ponownie komputer. Błąd powinien zniknąć w ciągu maksymalnie 48 godzin. 

Obrazek główny: dennizn / Shutterstock

05.11.2025 17:43
Tagi: MicrosoftWindowsWindows 10
