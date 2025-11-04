REKLAMA
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat

Microsoft naprawił jeden z najbardziej denerwujących błędów systemu Windows, który pojawił się już ponad 10 lat temu, wraz z Windowsem 10, i od tego czasu nękał użytkowników Windowsa 11. Dzięki najnowszej aktualizacji problem został wyeliminowany.

Albert Żurek
Windows 11 problem naprawiony
Problem dotyczy przycisku Aktualizuj i zamknij, który pojawia się w menu wyłączenia komputera lub laptopa w momencie pojawienia się uaktualnienia systemu. Znajduje się tuż obok opcji Aktualizuj i uruchom ponownie. Problem polegał na tym, że czasami pierwsza funkcja działała tak jak druga. Nareszcie opracowano skuteczne rozwiązanie.

Windows 11 już nie zrestartuje ci komputera. Tylko go wyłączy

Jeśli korzystasz z Windowsa i regularnie aktualizujesz oraz restartujesz swój komputer stacjonarny lub laptop, zapewne choć raz spotkałeś się z tym problemem. Osobiście nie potrafię zliczyć, ile razy od premiery Windowsa 10 doświadczyłem sytuacji, w której klikając Aktualizuj i zamknij, komputer z niewiadomych przyczyn uruchamiał się ponownie.

Jak informuje Windows Latest, Microsoft w nowych wersjach systemu operacyjnego Windows 11 25H2 (26200.7019) i 24H2 (26100.7019) i nowszych zażegnał problem restartującego się komputera. Wadliwa funkcja była już obecna w Windowsie 10. W oficjalnym komunikacie dotyczącym aktualizacji Microsoft poinformował:

Rozwiązano problem, który może powodować, że opcja Aktualizuj i zamknij nie wyłącza komputera po aktualizacji.

Szczerze mówiąc, zawsze sądziłem, że klikam niewłaściwy przycisk, wybierając Aktualizuj i uruchom ponownie zamiast Aktualizuj i zamknij. Oba znajdują się obok siebie i są oznaczone pomarańczowymi kropkami.  Pomyłki oraz tzw. missclicki zdarzają się często, więc za każdym razem sądziłem, że to moja wina. Dopiero teraz mam pewność, że rzeczywiście był problem po stronie oprogramowania.

Nie będę również ukrywał, że jak dotąd sam nie wiedziałem, że taki problem w systemie operacyjnym Windows 11 istnieje. Nie sądziłem, że tak fundamentalna funkcja jak wyłączenie komputera może nie działać poprawnie.

Przyczyna pozostaje niewiadomą. Możemy tylko spekulować

Microsoft nie ujawnił dokładnej przyczyny problemu, więc nie jesteśmy w 100 proc. pewni, dlaczego się pojawiał. Specjaliści z Windows Latest uważają jednak, że nieodpowiednie działanie rozwiązania miało mieć podłoże w sposobie wykonywania aktualizacji przez system operacyjny Microsoftu.

Aby wykonać uaktualnienie do nowej wersji, komputer musi zostać zrestartowany i uruchomiony w trybie serwisowania offline. To czarny ekran, który pokazuje postęp aktualizacji. System wtedy zastępuje pliki systemowe i wykonuje inne kluczowe czynności. Natomiast po zakończeniu i restarcie (lub nawet kilku) komputer mógł wyświetlać ekran logowania. 

Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie po kilku restartach polecenie wyłączenia komputera mogło zostać pominięte lub zablokowane przez inne procesy. Teraz taki problem nie powinien już występować.

Więcej o systemie operacyjnym Windows przeczytasz na Spider's Web:

04.11.2025 17:52
