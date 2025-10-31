Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację

Ładowanie...

Ostatnimi czasy Microsoft nie ma dobrej passy, jeśli chodzi o uaktualnienia. Niedawno informowaliśmy o wersji KB5066835, która powodowała kilka sporych problemów - podobnie jest z nową aktualizacją. Polega na duplikowaniu się okien… Menedżera Zadań.

Windows 11 nie pozwoli ci zamknąć Menedżera Zadań i zabierze ci pamięć

Autorzy serwisu Windows Latest zauważyli, że nowa aktualizacja Windowsa może powodować duplikowanie aplikacji Menedżera Zadań. Problem dotyczy dwóch kompilacji Windows 11: 26200.7019 oraz 26100.7019.

Jak przejawia się problem? Ikona krzyżyka na pasku zasobnika aplikacji w teorii powinna wyłączyć daną aplikację, natomiast po wykonaniu nowej aktualizacji krzyżyk nie zawsze powoduje zakończenie działania procesu. Zamiast tego system wysyła aplikację do działania w tle, a co za tym idzie, próba otwierania i zamykania uruchamia kolejne procesy Menedżera Zadań.

Jeśli macie pecha i problem was dotyczy, to gdy będziecie próbować uruchamiać i zamykać tę systemową aplikację (która m.in. wyświetla użycie pamięci, procesora, dysku, sieci), w Menedżerze Zadań zobaczycie kilka(naście) procesów odpowiadających za działanie aplikacji. Każdy oczywiście obciąża pamięć operacyjną komputera oraz procesor, co może negatywnie wpłynąć na działanie maszyny - szczególnie jeśli macie słabszy komputer lub laptop.

Jak bardzo? Każdy proces zajmuje ok. 20 MB, więc zakładając, że uruchomimy ich 50 (co jest możliwe, jeśli często sprawdzamy użycie sprzętu), aplikacja zajmie nam 1 GB pamięci operacyjnej. Całkiem sporo, szczególnie że duża część użytkowników w swoich komputerach wciąż ma tylko 16 GB RAM-u, a w użyciu są też laptopy z 8 GB pamięci operacyjnej.

Pozornie dziwny błąd może znacząco obciążyć nasz komputer. Pamięć, którą mogłyby użyć inne aplikacje jest tak naprawdę marnowana.

Na szczęście jest rozwiązanie. Nie takie oczywiste

Już wiemy, że klikanie przycisku X nie pomoże w tej sytuacji. Czy da się coś z tym zrobić? Jak najbardziej. Zamiast tego będzie trzeba skorzystać z opcji "Zakończ zadanie", którą można wywołać na dwa sposoby. Pierwszy, prostszy zakłada wybranie tej funkcji z szybkiego paska wyświetlającego się tuż nad procesami.

Drugi wymaga kliknięcia procesu zduplikowanego Menedżera Zadań prawym przyciskiem myszy w celu wywołania menu kontekstowego i wybranie "Zakończ zadanie". Każdy proces jednak należy wyłączyć osobno, co nie należy do najwygodniejszych czynności. Lepsze to niż pozwolenie, aby błąd konsumował masę pamięci operacyjnej naszego komputera.

Dodam, że problem dotyka tylko części użytkowników opcjonalnej aktualizacji KB5067036, która wprowadza nowe Menu Start. Jeśli jej nie pobierzecie, nie spotkacie błędu z Menedżerem Zadań.

Obrazek główny: Ham patipak / Shutterstock.com

Albert Żurek 31.10.2025 07:46

