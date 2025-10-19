REKLAMA
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera

Październikowa łatka bezpieczeństwa KB5066835 okazała się być jedną z najbardziej problematycznych aktualizacji w ostatnim czasie. Zamiast uszczelniać system Microsoft skutecznie zablokował kluczowe funkcje.

Maciej Gajewski
Windows 11 KB5066835 klawiatura USB
Problem jest na tyle poważny, że Microsoft oficjalnie potwierdził występowanie co najmniej trzech krytycznych błędów, które sprawiają, że w niektórych scenariuszach najrozsądniejszą radą może być po prostu… nie restartowanie komputera, dopóki firma nie wypuści poprawki. To nie żart.

Localhost przestał działać - deweloperzy w szoku

Najgłośniejszym z problemów jest całkowite zablokowanie funkcjonalności localhost, czyli lokalnego serwera działającego pod adresem 127.0.0.1. Po zainstalowaniu KB5066835 (lub wcześniejszej aktualizacji podglądowej KB5065789 z września) aplikacje próbujące łączyć się z lokalnymi usługami za pomocą protokołu HTTP/2 przestały działać.

Czytaj też:

W praktyce oznacza to paraliż dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Visual Studio nie pozwala debugować projektów ASP.NET. Bazy danych MySQL i PostgreSQL przestają odpowiadać na zapytania lokalne. Docker odmawia współpracy. Narzędzia testowe API wyświetlają komunikaty o nieosiągalnych endpointach. Wszystko to z powodu jednego błędu w komponencie HTTP.sys, który odpowiada za obsługę ruchu HTTP w jądrze Windows.

Użytkownicy zgłaszają komunikaty błędów takie jak ERR_CONNECTION_RESET lub ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR. Problem dotknął nie tylko deweloperów - niektóre aplikacje komercyjne, takie jak Duo Desktop (narzędzie do uwierzytelniania dwuskładnikowego), Kantech EntraPass (system kontroli dostępu) czy SafeInCloud (menedżer haseł z wtyczką do przeglądarki) również przestały działać poprawnie, ponieważ polegają na połączeniach localhost.

Microsoft przyznał, że błąd może być wywoływany przez różne sytuacje - w tym stan połączenia internetowego, moment instalacji aktualizacji czy ostatnie restarty systemu. Z tego powodu nie wszyscy użytkownicy doświadczają problemu, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Firma uruchomiła mechanizm Known Issue Rollback (KIR), który automatycznie wycofuje problematyczną zmianę na niezarządzanych urządzeniach domowych. Jednak w środowiskach korporacyjnych administratorzy muszą ręcznie zainstalować specjalną politykę grupową, aby przywrócić działanie localhost.

Mysz i klawiatura przestały działać w środowisku naprawy Windows

Drugi poważny problem to całkowite zablokowanie obsługi urządzeń USB w Windows Recovery Environment (WinRE) - środowisku naprawy systemu, do którego użytkownicy trafiają, gdy Windows odmawia uruchomienia lub gdy próbują przywrócić system do wcześniejszego stanu.

Po zainstalowaniu KB5066835 klawiatury i myszki USB przestają odpowiadać w WinRE, co uniemożliwia nawigację po opcjach naprawy. Nie można wybrać Przywróć system, Resetuj komputer ani żadnej innej opcji - kursor się nie rusza, przyciski klawiatury nie reagują. Urządzenia USB działają normalnie w samym systemie Windows - problem dotyczy wyłącznie środowiska naprawy.

WinRE - teraz bez obsługi urządzeń USB

Microsoft potwierdził występowanie błędu i zapowiedział wypuszczenie poprawki w nadchodzących dniach, jednak na moment publikacji tego artykułu (19 października) nie pojawiło się jeszcze oficjalne rozwiązanie. Problem dotyka Windowsa 11 w wersjach 24H2 i 25H2 oraz Windows Server 2025. Dla użytkowników, którzy już zainstalowali aktualizację i potrzebują dostępu do WinRE, jedynym obejściem jest uruchomienie środowiska naprawy z zewnętrznego nośnika USB - np. dysku instalacyjnego Windows.

To szczególnie niepokojący błąd, ponieważ WinRE to ostatnia deska ratunku, gdy system odmawia współpracy. Blokada urządzeń wejściowych w tym środowisku oznacza, że w razie poważniejszej awarii użytkownicy mogą zostać bez możliwości naprawy komputera - chyba że mają pod ręką instalacyjny pendrive z Windows.

IIS i serwery WWW odmówiły posłuszeństwa

Trzeci z potwierdzonych problemów dotyczy serwerów internetowych opartych na Internet Information Services (IIS). Aplikacje serwerowe wykorzystujące HTTP.sys do obsługi przychodzących połączeń mogą nagle przestać odpowiadać, wyświetlając błędy typu Connection reset lub ERR_CONNECTION_RESET

Dotyczy to zarówno stron hostowanych lokalnie (https://localhost/), jak i innych połączeń IIS. Problem jest powiązany z wcześniej wspomnianym błędem localhost, ale ma szerszy zasięg - dotyka również środowisk serwerowych Windows Server 2025. Microsoft zaleca sprawdzenie aktualizacji Windows Update, zainstalowanie ewentualnych nowych łatek i restart systemu (nawet jeśli nie pojawiły się nowe aktualizacje). Dla urządzeń zarządzanych korporacyjnie konieczne jest wdrożenie polityki KIR.

Dla użytkowników, którzy już zainstalowali KB5066835 i doświadczają problemów, Microsoft zaleca kilka kroków

  1. W przypadku problemów z localhost i IIS: należy otworzyć Windows Update w Ustawieniach, kliknąć Sprawdź aktualizacje i zainstalować ewentualne nowe łatki. Następnie - nawet jeśli nie pojawiły się żadne nowe aktualizacje - restart systemu. Microsoft uruchomił Known Issue Rollback, który automatycznie wycofuje problematyczną zmianę, ale restart przyspiesza proces.
  2. Dla administratorów IT w środowiskach korporacyjnych: konieczne jest pobranie i wdrożenie specjalnej polityki grupowej Known Issue Rollback (dostępnej na stronie Microsoft jako plik .msi), która przywraca działanie localhost i IIS.
  3. Opcja nuklearna: jeśli powyższe kroki nie pomagają to można całkowicie odinstalować aktualizację KB5066835. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje, znaleźć KB5066835 na liście i kliknąć Odinstaluj. W niektórych przypadkach konieczne może być również usunięcie wcześniejszej aktualizacji KB5065789 z września.

Warto jednak pamiętać, że odinstalowanie łatki bezpieczeństwa wiąże się z ryzykiem - KB5066835 zawiera ważne poprawki zabezpieczeń, w tym łatki dla pięciu luk typu zero-day, z których cztery były aktywnie wykorzystywane przez atakujących. Jeśli decydujesz się na odinstalowanie to warto tymczasowo wyłączyć automatyczne aktualizacje Windows, aby system ponownie nie zainstalował problematycznej łatki.

Problem z WinRE - brak prostego rozwiązania

W przypadku problemów z USB w Windows Recovery Environment sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Microsoft nie udostępnił jeszcze oficjalnej poprawki, więc użytkownicy muszą polegać na obejściach. Najskuteczniejsze z nich to uruchomienie WinRE z zewnętrznego nośnika USB zawierającego instalator Windows 11 - wtedy urządzenia USB powinny działać normalnie.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że problem można rozwiązać, podmieniając uszkodzony plik winre.wim w partycji Recovery na wersję z wcześniejszego buildu Windows 11 (np. 26100.6725 zamiast 26100.6899). To jednak wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej i manipulacji systemowymi plikami, co nie jest zalecane dla przeciętnego użytkownika.

Microsoft pod ostrzałem - znowu

Październikowa wpadka KB5066835 to kolejny w długiej serii problemów z kontrolą jakości aktualizacji Microsoftu. Entuzjaści i profesjonaliści słusznie pytają jak możliwe jest, że błąd blokujący tak fundamentalną funkcjonalność jak localhost - używaną codziennie przez miliony deweloperów na całym świecie - mógł przejść przez proces testowania i trafić na miliony komputerów.

Problem jest tym bardziej kuriozalny, że dotyczy podstawowego komponentu sieciowego systemu i powinien być wykryty w ciągu kilku minut testów integracyjnych. A jednak KB5066835 trafiła do obiegu jako obowiązkowa aktualizacja bezpieczeństwa, paraliżując środowiska developerskie i serwery produkcyjne na całym świecie.

Microsoft zapewnia, że pracuje nad stałą poprawką, która trafi do użytkowników w ramach kolejnej aktualizacji Windowsa. Do tego czasu firma polega na mechanizmie Known Issue Rollback oraz doraźnych obejściach. Dla deweloperów i administratorów IT, którzy tracą cenne godziny pracy przez problemy z localhost i IIS, to jednak marne pocieszenie.

Maciej Gajewski
19.10.2025 16:00
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
