Tyle kosztuje system w twoim smartfonie. Nie, nie jest za darmo

Często w sieci można spotkać się z raportami ujawniającymi koszt wyprodukowania jednego telefonu, biorąc pod uwagę wyłącznie jego fizyczne części. Najdroższymi komponentami są procesor oraz zestaw aparatów. W tego typu zestawianiach brakuje jednak innych kosztów związanych z tworzeniem urządzeń mobilnych: m.in. pensji inżynierów, a także opracowania oprogramowania. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile kosztuje taki system.

System w twoim smartfonie jest naprawdę drogi. Chcesz to zobaczyć

Jeden z producentów smartfonów: marka Nothing (która ma na koncie wiele udanych urządzeń, takich jak Phone 3a czy Phone 2a) opublikowała nowy film. Materiał skupia się na kulisach tworzenia, projektowania i finansowania systemu operacyjnego dla smartfonów.

Twórcy szczegółowo omawiają każdy etap procesu pracy nad oprogramowaniem dla urządzenia mobilnego - od planowania, po wdrożenie. Planowanie trwa ok. 2 miesięcy i w tym czasie określane są wymagania, budżet oraz cele. W tym procesie tworzy się zarys skomplikowanych rozwiązań, a także pomniejszych funkcji takich jak animacja podświetlenia powiadomień. Każdy szczegół jest dopracowywany.

Następnie bierze się na warsztat rozwój platformy. Oczywiście to nie tak, że producenci smartfonów tworzą system od zera - większość z nich bazuje na Androidzie - wykorzystuje się do tego AOSP (Android Open Source Project). To jednak tylko baza na ich własne nakładki takie jak One UI, ColorOS, Nothing OS, które różnią się praktycznie pod każdym możliwym względem.

Po zbudowaniu systemu następują wewnętrzne testy, sprawdzanie jakości i zgodności oraz publiczne testy. Potem inżynierowie wdrażają oprogramowanie i dostosowują je do konkretnych urządzeń. Proces tworzenia systemu trwa co najmniej kilkanaście miesięcy - a przynajmniej w przypadku firmy Nothing. Pamiętajmy też, że niektórzy producenci smartfonów (głównie z Chin) muszą stworzyć co najmniej dwie wersje oprogramowania: dla Chin oraz globalne. W państwie środka system w smartfonach jest pozbawiony usług Google’a.

A ile to wszystko kosztuje?

Szacunki przybliżone przez Nothing opiewają na kwotę 40,47 mln dolarów (niemal 150 mln zł). To horrendalna suma - firma twierdzi, że jest nawet wyższa od kwoty potrzebnej do opracowania sztandarowego smartfonu. Producent już wcześniej ujawnił, że stworzenie takiego urządzenia kosztuje ponad 26 mln dolarów.

Co jest najdroższe w całym procesie tworzenia systemu operacyjnego dla smartfona? Człowiek, a dokładniej pracownicy - inżynierowie i projektanci. Firma musiała zapłacić im ponad 34 mln dolarów. Pozostała część to infrastruktura, narzędzia oraz tzw. rezerwa na nieprzewidziane koszty. Jeśli producent chciałby stworzyć własne oprogramowanie, które nie bazuje na narzędziach Google, wtedy wydatki byłby jeszcze większe. Nothing nawiązał do Huawei i jego HarmonyOS - opracowanie takiego systemu wymaga kilkukrotnie większego nakładu finansowego oraz nawet czterech lat pracy.

Następnym razem, gdy powiesz, że producenci smartfonów koszą z nas kasę, pamiętaj o systemie

Oczywiście producenci smartfonów nakładają niemałe marże na urządzenia - muszą jednak na tym zarabiać. To jednak nie tak, że wyprodukowanie iPhone'a oraz opracowanie dla niego iOS'a kosztuje giganta 1500 zł, gdy klient płaci za niego ponad 6 tys. zł. Człowiek jest zawsze najdroższym elementem układanki.

Albert Żurek 16.10.2025 19:01

