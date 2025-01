Pokazali, ile kosztuje stworzenie najlepszego smartfona. Kwota zwala z nóg

Może wydawać się, że koszt produkcji smartfona nijak się ma do finalnej kwoty, którą my, klienci musimy zapłacić za urządzenia w sklepie. Prawda jest nieco inna – Nothing, czyli jeden z popularniejszych producentów telefonów przekazał ciekawe dane. Koszt stworzenia jednego egzemplarza wcale nie jest taki niski.