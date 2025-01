Oto tani iPhone, na którego czekałeś. Ładny, ale wypadło mu oczko

A jak najkrócej określić iPhone'a SE 4? To iPhone 14 z jednym aparatem, ale za to z mocniejszym procesorem (A17 Pro lub A18) i większą pamięcią RAM - 8 GB vs 6 GB w iPhonie 14. Ktoś czujny zapyta więc: to po co ten smartfon, skoro mogę sobie kupić iPhone'a 14? Tak, tylko czternastka znika z półek, bo ma przestarzałe złącze, nie stanowi okazji cenowej, a iPhone SE 4 będzie miał dłuższe wsparcie i lepszą wydajność. I co najwazniejsze - obsłuży Apple Intelligence, a to będzie kluczowa funkcja w nadchodzących latach. Doszliśmy do ściany w zakresie rozwoju smartfonów pod względem sprzętowym. Teraz producenci konkurują głównie na polu oprogramowania, a nie ma dobrego systemu bez sztucznej inteligencji.