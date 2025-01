Policzyliśmy, ile razy Samsung powiedział "AI". Wynik niby bawi, ale pokazuje ważną rzecz

Mógłbym wam tu wstawić losowe 10 fotografii z flagowych telefonów z ostatnich 5 lat i powiedzieć, że wszystkie zostały zrobione tym samym urządzeniem i nikt by nie miał wątpliwości. Różnice są kosmetyczne - ten ma większą matrycę o 0,001 cala, ten ma 1 Mpix więcej, a tamten ma lepsze rozmycie w trybie portretowym. Jednak każdy znakomicie nadaje się do robienia zdjęć na co dzień. Ale to, co robi obecnie największe wrażenie, to oprogramowanie aparatów. To właśnie tam działa również sztuczna inteligencja. Samo zrobienie zdjęcia to dopiero początek, dopiero algorytmy sprawiają, że kolory są lepsze, detale bardziej widoczne, a cała fotografia jest przyjemniejsza dla oka.