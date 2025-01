Korzystałem z Apple Intelligence w USA. Oto, co potrafi iPhone w kraju pierwszego świata

Od lat firma Tima Cooka preferencyjnie traktuje klientów na swoim rodzimym rynku. Lata mijają, a my nadal nie mamy dostępu do asystenta głosowego w naszym języku, a usługi takie jak np. Apple News nie tylko nie doczekały się lokalizacji, ale są też przed nami ukrywane. Podobnie jest w przypadku Apple Intelligence, które w przeciwieństwie do konkurencyjnych SI opartym o LLM-y nie umie szprechać po polsku. No i do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia: Apple, blokując AI na naszym terytorium, chciał zagrać na nosie Unii Europejskiej.