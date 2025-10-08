Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao

Ładowanie...

Promocja została przygotowana z myślą o klientach indywidualnych, którzy korzystają z kart płatniczych w Banku Pekao. Żeby otrzymać rabat, wystarczy opłacić zamówienie kartą Pekao i podać kod w aplikacji Costa Coffee Club, który automatycznie obniży cenę napojów.

Do akcji można dołączyć do 31 stycznia 2026 roku, natomiast sam kod pozostaje ważny do 28 lutego 2026 r. Oferta obowiązuje w ponad 100 kawiarniach Costa Coffee w Polsce, z wyłączeniem punktów na lotniskach, targach i w strefach zabaw dla dzieci.

Co istotne, nie jest to jednorazowa promocja. Przez najbliższe miesiące klienci Banku Pekao mogą pić kawę z 50-procentową zniżką dowolną liczbę razy. Wystarczy spełnić dwa warunki: zapłacić kartą Pekao i zarejestrować kod rabatowy w aplikacji Costa Cofee Club.

W jaki sposób otrzymać kod? Klienci Pekao, którzy wyrazili zgodę na komunikację marketingową swój unikalny kod otrzymają w aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24. Jeżeli nie wyrazili takiej zgody, mogą otrzymać kod w oddziale banku.

W jaki sposób skorzystać z promocji na kawę w Banku Pekao?

Potrzebna będzie do tego aplikacja Costa Cofee Club, która jest dostępna dla telefonów z Androidem i iPhone'ów. Po jej pobraniu na telefon, należy zarejestrować się zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji. Następnie trzeba wejść do sekcji "Kupony", zjechać na sam dół i w polu "Wpisz kod nagrody" podać kod otrzymany od Banku Pekao. Po kliknięciu "Zatwierdź" można korzystać z promocji.

Gdy odwiedzimy jeden z lokali Costa Coffee i zechcemy napić się kawy, otwieramy aplikację, wchodzimy do sekcji kupony i przy właściwym klikamy "Użyj teraz". Wyświetli się kod QR, który pokażemy bariście i zeskanujemy. Należy pamiętać, że drugim warunkiem koniecznym otrzymania rabatu jest dokonanie transakcji za pomocą karty Pekao. Możemy robić to fizyczną kartą jak i np. za pomocą Apple Pay i Google Pay.

Dlaczego Bank Pekao stawia nam połowę kawy?

Ciekawa promocja w Banku Pekao to nie przypadek. Przedstawiciele jednego z największych banków w Polsce zwracają uwagę na rosnące oczekiwania klientów.

- Klienci oczekują od banku czegoś więcej niż tylko usług finansowych. Dla naszych klientów chcemy być partnerem w codziennej podróży życiowej – także w drodze do pracy, na uczelnię, czy podczas spotkania ze znajomymi lub rodzinnego wyjścia na kawę lub gorącą czekoladę – dostarczamy rozwiązania, które powinny pozytywnie zaskoczyć, a nawet zachwycić. Sprawią, że polubią oni swój bank. Współpraca z Costa Coffee oraz Visa to dla nas okazja, aby zaproponować klientom nową wartość dodaną, tym razem ulubioną kawę w supercenie przy płatności kartą Pekao – tłumaczy Tomasz Molenda, dyrektor Biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych w Banku Pekao S.A.

Z kolei przedstawiciele Costa Coffee wskazują na pozytywne efekty łączenia sił. Dzięki tej współpracy można było zaproponować klientom atrakcyjną wartość dodaną.

– Costa Coffee to marka, którą klienci na całym świecie kojarzą z najwyższą jakością i pasją do kawy. Dlatego z ogromną satysfakcją rozpoczynamy współpracę z naszymi partnerami – Bankiem Pekao S.A. oraz Visa. Cieszymy się, że możemy wspólnie zaoferować klientom banku tak atrakcyjną promocję. Rabat 50 proc. na dowolny napój od baristy to wyjątkowa okazja, by jeszcze więcej osób mogło cieszyć się jakością i doskonałym smakiem napojów od Costa Coffee. To partnerstwo pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć, łącząc siły z silnymi i zaufanymi markami – mówi Marta Stawiszyńska, dyrektorka Brandów Licencyjnych odpowiedzialna za markę Costa Coffee w Lagardére Travel Retail.

Przedstawiciele Visa podkreślają, że promocja szczególnie spodoba się młodym:

– Młodzi klienci poszukują atrakcyjnych okazji, a zniżki i vouchery są w czołówce ich oczekiwań. Dlatego liczymy, że nasza najnowsza kampania przypadnie im do gustu i zachęci do odkrywania kolejnych usług związanych z kartami płatniczymi – takich, które sprawiają, że codzienne zakupy stają się prostsze i tańsze – komentuje Justyna Baran, dyrektorka w Dziale Zaangażowania Klientów w Visa w Polsce.

Szczegóły promocji „Przekorzystna przerwa na kawę” oraz pełny regulamin dostępne są na stronie: www.pekao.com.pl/kawa.

Rafał Gdak 08.10.2025 14:10

Lokowanie produktu : Bank Pekao

