Apple Intelligence nareszcie w Polsce! Znamy miesiąc premiery

Apple Intelligence to technologia generatywnej sztucznej inteligencji w wydaniu Apple’a. Czyli coś, co w teorii Meta, Google i Microsoft oferują już od wielu miesięcy za sprawą takich technologii, jak GPT, Gemini czy Llama. Tyle że Apple w teorii może i tak zaoferować coś znacznie lepszego - firma wręcz słynie z wprowadzania innowacji jako jedna z ostatnich, ale za to w prawdziwie użyteczny sposób.