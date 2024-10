Koniec pięknego snu o AI. Teraz naprawdę porozmawia ze zmarłymi

Ktoś pomyślał, że trzeba celować w pokolenie Z, a jak zetki, to musi być AI. Po prostu. To nic, że to najbardziej boomerskie spojrzenie ze wszystkich możliwych, ale tak to jest już w życiu, że zazwyczaj pokolenia, do których coś się adresuje nie mają udziału w procesie decyzyjnym, bo kto bym tam słuchał młokosów.