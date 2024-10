Ważna nowość w Zdjęciach Google. Pozwoli wyłapać manipulację

Generatywna sztuczna inteligencja sporo namieszała w tym co jest prawdą, a co fikcją. I nie byłoby to aż tak złe gdyby nie fakt, że nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłoby jednoznacznie stwierdzić, że dana treść została (lub nie) wygenerowana przez AI.



Google daje nam właśnie kolejne - po sekcji "O tym obrazie" w wyszukiwarce Google Grafika - narzędzie, dzięki któremu każdy odnajdzie się w tym syntetycznym internecie. A będą nim specjalne etykiety w Zdjęciach Google.