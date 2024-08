Już nie musisz być wybrańcem. Google udostępnia nowe funkcje za darmo i wszystkim

Postanowiłem sprawdzić na smartfonie z systemem iOS i faktycznie działa. Mogę korzystać z Magicznego Edytora (choć jest ograniczenie do 10 edytowanych zdjęć), Magicznej gumki i nie tylko. To z pewnością przydatne funkcje, które działają nawet na smartfonie Apple. Efektywność narzędzia pozostawia wiele do życzenia szczególnie w przypadku słabego oświetlenia, natomiast działa i powinniśmy to docenić, szczególnie że pakiet został udostępniony za darmo.