Już nie musisz zgadywać, czy obraz został zrobiony przez sztuczną inteligencję. Google zrobi to za ciebie

Teraz każdy obraz wyświetlający się w wynikach wyszukiwania będzie zawierało specjalną sekcję "O tym obrazie" ("About this image", podobną do obecnie dostępnej "O tym wyniku" w głównej wyszukiwarce). Dowiemy się z niej m.in. kiedy obraz i podobne mu wyniki zostały po raz pierwszy zaindeksowane w Google, w jakiej witrynie prawdopodobnie pojawił się po raz pierwszy oraz na jakich stronach dany obraz został opublikowany.