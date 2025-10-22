REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Oprogramowanie

Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"

Kierowcy Ubera dostali nowy sposób na dorobienie. Oprócz przewożenia ludzi będą także dowozić dane potrzebne do treningu generatywnej sztucznej inteligencji.

Malwina Kuśmierek
Uber płaci kierowcom za karmienie algorytmów
Zanim generatywna sztuczna inteligencja zostanie nakarmiona danymi potrzebnymi do bycia tak bystrą jak ją postrzegamy, najpierw dane te muszą zostać odpowiednio przetworzone przez ludzi. Tym zwykle zajmują się nisko opłacani pracownicy z krajów globalnego południa. Ale od teraz w tych wysiłkach wesprą ich kierowcy Ubera, którzy w oczekiwaniu na kolejny kurs będą mogli dorobić na cyfrowych fuchach etykietowania danych dla modeli AI.

Uber uruchamia cyfrowy etat dla kierowców. Pomogą w trenowaniu technologii, która ich zastąpi

Firma ogłosiła w Stanach Zjednoczonych pilotaż programu "digital tasks" ("cyfrowe zadania"), w ramach którego kierowcy i kurierzy - o ile wyrażą zgodę - zobaczą w aplikacji dodatkowe mini-zlecenia: od etykietowania danych i wgrywania zdjęć menu restauracyjnych, przez nagrywanie próbek własnego głosu, po inne proste zadania niezbędne do budowy zestawów danych dla klientów Uber AI Solutions.

Każde z "cyfrowych zadań" trwa "około minutę lub dwie", a stawki wahają się od kilkudziesięciu centów do kilku dolarów za pojedyncze zlecenie. Choć same w sobie "digital tasks" nie dadzą kierowcom Ubera drugiej wypłaty, to przy założeniu realizacji trzech zadań na dzień, można wyklikać sobie całkiem przyzwoity bonus do wypłaty.

Zlecenia w aplikacji będą pochodziły właśnie z uruchomionej niecały rok temu platformy Uber AI Solutions, która sprzedaje zestawy danych podmiotom szkolącym własne modele - także firmom z rynku systemów autonomicznej jazdy, takim jak Aurora czy Tier IV.

W materiałach dla kierowców firma podkreśla, że zadania nie będą oferowane w sytuacji, gdy kierowca jest "online" i przyjmuje kursy. W Indiach podobny program miał - według Ubera - na tyle dobre wyniki, że spółka planuje rozszerzyć eksperyment na obszar całych Stanów Zjednoczonych do końca 2025 r.

W internecie nie brakuje głosów krytyki - wielu komentujących uznało pomysł za "dystopijny" i "ponury". Ich zdaniem Uber próbuje zmonetyzować każdą wolną chwilę kierowców, nawet te, które dotąd były czasem odpoczynku.

Dla Ubera to kolejny sposób na zatrzymanie kierowców w swoim ekosystemie - zwiększenie zaangażowania, retencji i wyciągnięcie dodatkowego zysku z chwil, w których wcześniej nie zarabiali. Dla kierowców to po prostu kolejna forma pracy: zamiast czekać bezczynnie na kurs, wykonują proste zadania za drobne stawki. Problem w tym, że te zadania pomagają trenować systemy, które w przyszłości mogą ich zastąpić - każdy klik i nagranie to cegiełka w budowie sztucznej inteligencji, która z czasem przestanie potrzebować człowieka.

Zdjęcie główne: DenPhotos / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
22.10.2025 10:53
Tagi: Sztuczna inteligencja (AI)Uber
