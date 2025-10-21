Advertisement
MSI rozdaje dolary za zakupy. Taką promocję szanuję

MSI - producent peryferiów i sprzętu komputerowego uruchomił promocję dla swoich klientów. Zasada jest prosta - kupując wybrane propozycje, można odebrać nawet 100 dol. Co warto kupić?

Albert Żurek
Akcja nazwana Empower Your Final Quest potrwa do 31 grudnia 2025 r. Obejmuje różne linie produktów: zasilacze, systemy chłodzenia, obudowy oraz płyty główne. Zakup takich propozycji będzie nagradzany przez producenta kodami rabatowymi na platformę z grami Steam - nawet do 100 dol. (ponad 360 zł).

Kupujesz sprzęt komputerowy i dostajesz kasę na gierki. MSI ma świetną promocję

MSI ułatwia samodzielne budowanie komputera. Jak jeszcze kilkanaście lat temu do tego potrzebna była większa wiedza oraz doświadczenie. Dziś? Tak naprawdę większość osób może samodzielnie zbudować własnego peceta. Trudno jest cokolwiek uszkodzić. No może poza procesorem i socketem płyty głównej - te elementy akurat są wyjątkowo delikatne.

Producenci coraz częściej upraszczają życie użytkownikom: łatwiejszy montaż dysków M.2, uporządkowane okablowanie w obudowie czy wentylatory ograniczone do minimum przewodów. MSI też nie pozostaje w tyle i oferuje takie patenty jak EZ M.2, EZ PCIe Release, składanie komputera jedną ręką czy fabrycznie poprowadzone przewody. Te rozwiązania znajdziesz w wielu promocyjnych podzespołach objętych akcją:

  • system chłodzenia CPU AiO MPG Coreliquid P13 z 2,1-calowym ekranem - kod 30 dol.;
  • chłodzenie powietrzne CPU wieżowe MAG COREFROZR AA13 - kod 10 dol.;
  • zestaw trzech wentylatorów MPG EZ120 ARGB 3B / 3W - kod 20 dol.;
  • zasilacz MEG Ai1600T PCIE5 1600 W - kod 30 dol.;
  • obudowa MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / WHITE - kod 20 dol.;
  • płyta główna MEG Z890 GODLIKE - kod 100 dol.

Wartość kodu na Steam zależy od tego, co kupisz. Za najtańsze chłodzenie wieżowe procesora, kosztujące 149 zł, dostaniesz 10 dolarów (czyli ok. 36 zł), a za najbardziej zaawansowaną płytę główną Z890 pod Intel Core Ultra 200S (i nadchodzące 300S) - aż 100 dolarów bonusu.

Które sprzęty najbardziej się opłaca kupić? Zdecydowanie systemy chłodzenia - AiO MPG Coreliquid P13 z ekranem (ok. 750 zł) oraz AG COREFROZR AA13 (ok. 150 zł). Kody można wykorzystać tylko na platformie Steam.

Po zakupie urządzenia będzie trzeba zarejestrować swój zakup (w Centrum Członkowskim MSI), wysyłając potrzebne informacje takie jak zdjęcie produktu z numerem seryjnym oraz paragon bądź fakturę. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej MSI.  

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
21.10.2025 20:38
