Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców

MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU to komputer, który niczego nie udaje. W sercu maszyny pracuje Intel Core i5-14400F - procesor 14. generacji z architekturą Raptor Lake Refresh, oferujący 10 rdzeni (6 Performance + 4 Efficiency) i 16 wątków. Maksymalne taktowanie wynosi 4,7 GHz, co w połączeniu z 20 MB cache Intel Smart Cache gwarantuje sprawną obsługę zarówno gier, jak i aplikacji wielowątkowych.

Za grafikę odpowiada Nvidia GeForce RTX 4060 w wersji MSI Ventus 2X Black z 8 GB pamięci GDDR6. To karta, która doskonale radzi sobie z grami w rozdzielczości 1440p, oferując obsługę ray tracingu i technologii DLSS 3. W zestawie znajdziemy także 16 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz w konfiguracji dual channel oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB.

Wydajność w grach - 1440p bez kompromisów

Podczas testów MSI MAG Infinite S3 pokazał się z bardzo dobrej strony w rozdzielczości 1440p. Forza Horizon 5 w ekstremalnych ustawieniach działała płynnie w 60 kl./s, podczas gdy Wiedźmin 3: Dziki Gon na najwyższych detalach przekraczał grubo powyżej 80 kl./s. Cyberpunk 2077, który słynie z wysokich wymagań sprzętowych, na wysokich ustawieniach bez DLSS generował około 55 klatek, ale po włączeniu DLSS w trybie jakości liczba ta wzrastała do imponujących 90 FPS.

God of War potwierdził uniwersalność tego zestawu, osiągając powyżej 90 kl./s na wysokich ustawieniach. Szczególnie pozytywnie zaskoczyły wyniki w Starfield - wymagającej produkcji Bethesdy - gdzie z włączonym DLSS komputer osiągał do 90 FPS. Counter-Strike 2 pokazał, że zestaw świetnie sprawdzi się także w grach e-sportowych, przekraczając barierę 200 klatek na sekundę.

Procesor Intel i5-14400F - mała rewolucja czy ewolucja?

Intel Core i5-14400F to procesor, który budzi mieszane uczucia. Z jednej strony oferuje solidną wydajność wielowątkową dzięki hybrydowej architekturze, z drugiej - różnice względem poprzednika i5-13400F są kosmetyczne. Procesor w testach CPU-Z osiągnął 765,5 punktów w trybie single-core i 6730,3 punktów w multi-core, co oznacza wzrost wydajności o zaledwie 5 proc. i 2 proc. względem poprzedniej generacji.

Pozytywną stroną jest niska temperatura pracy i energooszczędność. Procesor bez problemu radzi sobie z chłodzeniem powietrznym, a jego rzeczywisty pobór mocy podczas grania waha się między 55-70W. To sprawia, że system pracuje cicho i stabilnie, co jest szczególnie istotne w kompaktowej obudowie MSI.

Karta graficzna RTX 4060 - kompromis między ceną a wydajnością

GeForce RTX 4060 to karta, która wzbudza kontrowersje. Z jednej strony oferuje obsługę najnowszych technologii Nvidii, w tym DLSS 3 z Frame Generation i ray tracing drugiej generacji. Z drugiej - 8 GB pamięci VRAM i 128-bitowa szyna pamięci mogą okazać się ograniczeniem w najbardziej wymagających grach.

W praktyce RTX 4060 świetnie sprawdza się w rozdzielczości 1440p, szczególnie z włączonym DLSS. Karta charakteryzuje się także niskim poborem mocy - zaledwie 115W TGP - co pozytywnie wpływa na temperaturę pracy i hałas generowany przez wentylatory. W testowanym modelu MSI Ventus 2X Black system chłodzenia radzi sobie bez zarzutu, utrzymując temperatury w bezpiecznych granicach.

Obudowa i chłodzenie - kompakt z ambicjami

MSI postawiło na kompaktową obudowę o wymiarach 40,7 x 17,4 x 44,7 cm i masie 7,73 kg. Mimo niewielkich rozmiarów, konstrukcja oferuje dobry przepływ powietrza dzięki przemyślanemu systemowi wentylacji. Na froncie znajdziemy wentylator wlotowy, a na górze - wydmuchowy, co zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła z wnętrza obudowy.

System chłodzenia Silent Storm Cooling z mechanizmem Frozr AI Cooling automatycznie dostosowuje obroty wentylatorów do aktualnego obciążenia. W praktyce oznacza to, że komputer pracuje praktycznie bezgłośnie podczas lekkich zadań, a nawet pod pełnym obciążeniem hałas pozostaje na akceptowalnym poziomie.

Design i podświetlenie - RGB z klasą

Wizualnie MSI MAG Infinite S3 prezentuje się bardzo nowocześnie. Przedni panel ma minimalistyczny design z delikatnym logo MSI, a przezroczysty panel boczny (dostępny w zestawie) pozwala podziwiać wnętrze komputera. System podświetlenia Mystic Light RGB umożliwia personalizację oświetlenia za pomocą oprogramowania MSI Center.

Szczególnie efektownie prezentuje się podświetlenie chłodzenia procesora, które jest widoczne przez przezroczysty panel. MSI dołącza do zestawu dwie boczne ścianki - jedną przezroczystą i jedną pełną - dzięki czemu każdy może dostosować wygląd do własnych preferencji.

Porty i łączność - nowoczesność w każdym calu

Komputer oferuje bogaty zestaw portów i złączy. Na froncie znajdziemy port USB 3.2 Gen 1 Type-C, port USB 3.2 Gen 1 Type-A, dwa porty USB 2.0 oraz gniazda audio (słuchawkowe i mikrofonowe). Panel tylny jest jeszcze bardziej bogaty - oferuje dodatkowe porty USB, złącza DisplayPort i HDMI od karty graficznej, port Ethernet oraz kompletny zestaw gniazd audio.

Łączność bezprzewodowa obejmuje Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, co zapewnia szybkie i stabilne połączenie internetowe bez konieczności używania kabli. To szczególnie przydatne w przypadku komputera o tak kompaktowych wymiarach.

Możliwości rozbudowy

Jedną z największych zalet MSI MAG Infinite S3 jest łatwość rozbudowy. Płyta główna z chipsetem Intel H610 oferuje dwa sloty DDR5, pozwalając na rozbudowę pamięci RAM do maksymalnie 64 GB. Dostępne są także dodatkowe sloty na dyski 2,5" i 3,5" oraz dodatkowe złącze M.2.

Karta graficzna jest łatwo wymienialna dzięki standardowemu złączu PCIe 4.0 x16. Obudowa przyjmuje karty o długości do 380 mm (355 mm z zainstalowanymi wentylatorami przednimi), co oznacza kompatybilność z większością dostępnych na rynku akceleratorów graficznych.

Cena i dostępność - optymalizacja kosztów

Sugerowana cena detaliczna MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU wynosi 4299 zł, choć w promocjach można go znaleźć już za 3999-4199 zł. W kontekście aktualnych cen komponentów to bardzo atrakcyjna propozycja. Samodzielne złożenie komputera o podobnej specyfikacji kosztowałoby prawdopodobnie podobną kwotę, a dodatkowo wymagałoby czasu, wiedzy i ryzyka związanego z kompatybilnością oraz gwarancją.

Dostępność komputera w polskich sklepach jest dobra, choć czasami niektóre warianty mogą być tymczasowo niedostępne. MSI oferuje także pełne wsparcie techniczne oraz gwarancję na cały zestaw, co stanowi znaczącą przewagę nad komputerami składanymi samodzielnie.

Konkurencja - jak wypada na tle alternatyw?

W segmencie komputerów ze średniej półki MSI MAG Infinite S3 ma kilku istotnych konkurentów. Porównując go z samodzielnym składaniem różnica cenowa jest minimalna, ale gotowy zestaw oferuje gwarancję, wsparcie techniczne oraz pewność kompatybilności wszystkich komponentów.

Względem innych gotowych komputerów w podobnej cenie MSI wyróżnia się jakością użytych komponentów oraz możliwościami rozbudowy. Większość konkurentów stosuje słabsze zasilacze, podstawowe płyty główne lub karty graficzne z niższej półki.

Wady i ograniczenia - szczerość przede wszystkim

Mimo wielu zalet MSI MAG Infinite S3 ma także swoje ograniczenia. Płyta główna z chipsetem H610 to rozwiązanie podstawowe, które nie oferuje zaawansowanych funkcji overclockingowych. Procesor z indeksem F nie ma zintegrowanej grafiki, co może być problematyczne w przypadku awarii karty graficznej.

RTX 4060 z 8 GB VRAM może okazać się niewystarczający dla niektórych gier w najwyższych ustawieniach, szczególnie z włączonym ray tracingiem. W przyszłości może to wymagać upgrade'u do potężniejszej karty. Zasilacz, choć prawdopodobnie wystarczający dla obecnej konfiguracji, może wymagać wymiany przy instalacji bardziej energożernej karty graficznej.

Dla kogo ten komputer?

MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU to idealny wybór dla graczy, którzy chcą cieszyć się wysoką jakością rozgrywki w 1440p bez konieczności składania komputera samodzielnie. Sprawdzi się także jako stacja robocza do zadań kreatywnych, streamingu czy programowania.

Szczególnie docenią go osoby, które cenią sobie wygodę, pełną gwarancję oraz możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia technicznego. To także dobry wybór dla tych, którzy planują stopniową rozbudowę systemu w przyszłości.

No i gotowiec wygrał

MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU to dowód na to, że gotowe komputery nie muszą być kompromisem. Oferuje solidną wydajność, przemyślane chłodzenie, możliwości rozbudowy i atrakcyjną cenę. Choć nie jest pozbawiony wad to jego zalety zdecydowanie przeważają nad ograniczeniami.

W czasach, gdy składanie komputera stało się droższe i bardziej skomplikowane,tego typu gotowce zyskują na znaczeniu. MSI pokazuje, że można stworzyć komputer, który zadowoli wymagających entuzjastów, nie zmuszając ich do zabawy z śrubokrętem. To opcja warta rozważenia dla każdego, kto szuka wydajnego komputera do gier i pracy kreatywnej.

Maciej Gajewski 02.09.2025 18:39

