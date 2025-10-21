Android Auto znika ze starszych smartfonów. Z twojego też?

Ładowanie...

O jakie telefony chodzi? Zmiana dotyczy naprawdę wiekowych sprzętów. Do tej pory Android Auto działał na telefonach z Androidem 8, ale od teraz nie uruchomisz go na żadnym urządzeniu z tym oprogramowaniem. Dla wielu to sygnał: pora pomyśleć o wymianie telefonu.

Stary Android nie obsłuży nowego Androida Auto. Pora na wymianę telefonu

Większość osób wymienia telefon co 3-5 lat, ale są tacy, którzy trzymają się sprawdzonego sprzętu tak długo, jak ten działa. Obecnie najwięcej urządzeń - bo aż ponad 30 proc. bazuje na Androidzie 15 (obecnie najnowszy jest 16), ale to nie tak, że stare wersje kompletnie nie są użytkowane.

Android 8 (8.0, 8.1) obejmuje 2 proc. rynku wszystkich wersji Androida, co wciąż jest niezłym wynikiem jak na oprogramowanie wydane ponad 8 lat temu (w sierpniu 2017 r.). Ze względu na zmianę, którą Google wprowadził, urządzenia z tego okresu już nie obsłużą Android Auto w najnowszym wydaniu 15.5.

Tak naprawdę Google zapowiedział koniec wsparcia dla oprogramowania już w ubiegłym roku, ale w praktyce gigant technologiczny nie egzekwował wymogu korzystania z odpowiednio nowego systemu operacyjnego. Zmieniło się to wraz z Androidem Auto 15.5, który wprowadza nowe wymaganie. Aby z niego skorzystać potrzeba co najmniej systemu Android 9.0.

To oprogramowanie wydane w 2018 r., więc wciąż mówimy o naprawdę starym systemie będącym na rynku od ponad siedmiu lat. Z raportu Counterpoint Reaserch wynika, że Android 9.0 jest znacznie popularniejszy niż 8.0 - obecnie ma ok. 3 proc. udziału na rynku. W praktyce oznacza to, że trzy osoby ze 100 korzystają z wersji znanej też jako Android Pie.

Jeśli macie telefon z nowszym oprogramowaniem: Androidem 10, 11, 12 i innymi wciąż bez problemu będziecie mogli korzystać z nakładki pozwalającej wyświetlanie aplikacji z telefonu na systemie multimedialnym samochodu (lub dokupionym dedykowanym odtwarzaczu). Samochody - szczególnie te starsze nie wspierają Androida Auto, ponieważ brakuje im pełnoprawnych ekranów dotykowych, które są niezbędne do obsługi tego rozwiązania.

Posiadacze urządzeń z Androidem 8.0 lub 8.1 powinni przemyśleć wymianę telefonu. Nie wynika to jednak tylko z faktu, że nie działa im Android Auto - ten system jest porzucany przez wiele różnych twórców aplikacji, np. bankowych. Od dłuższego czasu mBank również wymaga co najmniej wersji 9.0 Pie do obsługi jego oprogramowania mobilnego.

Z drugiej strony trochę nowszy Android 9.0 nie wspiera także innych podstawowych aplikacji - np. Google Chrome w wersji 139 i nowszych - wymaga co najmniej Androida 10. Jeśli jakimś cudem jeszcze korzystasz z urządzenia z tej epoki, zaleca się wymianę na nowszy model. Szczególnie że dzisiejsze telefony są wspierane przez długie lata. Np. Galaxy A56 może liczyć na sześć lat wsparcia Androida (aż do wersji 21), a kosztuje tylko ok. 1500 zł.

Albert Żurek 21.10.2025 19:26

