REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wielka zmiana w telewizorach. Teraz sobie pogadasz

Pierwsze telewizory z systemem Google TV zyskują funkcję asystenta głosowego z prawdziwego zdarzania. Dawny Asystent Google idzie w zapomnienie i nadchodzi coś znacznie lepszego.

Albert Żurek
Philips 2023 2024 Android TV 14
REKLAMA

Już wcześniej było wiadomo, że system Google TV otrzyma wsparcie asystenta sztucznej inteligencji Gemini dostępnego na telefonach z Androidem. Opcja miała zostać udostępniona pierwszym użytkownikom "do końca roku".

REKLAMA

Google TV z prawdziwym asystentem sztucznej inteligencji. Pokazano, co potrafi

Ulepszona wersja asystenta głosowego bazująca na sztucznej inteligencji w pierwszej kolejności pojawiła się na telewizorach marki TCL - dokładniej na modelu QM9K. To jednak sprzęt z najwyższej półki cenowej, na który mało kto może sobie pozwolić. Na szczęście wcale nie trzeba kupować nowego ekranu, aby uzyskać dostęp do AI w telewizorze.

Pierwszy użytkownik telewizora Sony (model Bravia z Google TV) zauważył, że na jego urządzeniu pojawiła się aplikacja Gemini dla Google TV. Na swojej tablicy w serwisie X pokazał on proces konfiguracji oprogramowania - zrzuty ekranu zawierają kilka przydatnych informacji dot. różnic między nową wersją a wcześniejszym Asystentem Google. Ekran wymaga od użytkownika wyrażenia wielu zgód - np. uzyskanie dostępu do zdjęć, kalendarza oraz innych usług Google przez asystenta Gemini.

Producent na szczęście daje możliwość wyboru - to nie tak, że musimy udostępnić te dane sztucznej inteligencji. Jeśli to zrobimy, uzyskamy dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szybkie podsumowanie dnia (z uwzględnieniem Kalendarza Google) i nie tylko. 

Ekran telewizora ujawnia, że Gemini na telewizory będzie uwzględniać profile telewizora. Oznacza to, iż odpowiedzi mogą różnić się w zależności od tego, kto korzysta z telewizora. Nie brakuje także informacji z ostrzeżeniem przed brakiem wiarygodności modeli sztucznej inteligencji. Telewizor z Gemini zaznacza, że użytkownik nie powinien kierować się odpowiedziami w kwestiach zdrowia, finansów czy prawa, ponieważ AI może generować nieprawdziwe lub nieodpowiednie informacje.

Ekran konfiguracji ujawnia również, iż Gemini przechowuje aktywność z różnych urządzeń Google, aby ulepszyć doświadczenia z korzystania z usług głosowych. Firma daje jednak możliwość zarządzenia, sprawdzania i usuwania zapisanej aktywności na odpowiedniej stronie internetowej. 

Na końcu Google pozwala wybrać jeden z wielu głosów Gemini - zupełnie tak jak na smartfonie z Androidem czy chociażby zegarku z Google Wear OS w nowszej wersji. Aplikacja jednak najwyraźniej nie jest jeszcze gotowa. Zauważono, że niektóre elementy interfejsu nie zgadzają się z obecną stylistką Gemini - np. ikona asystenta sztucznej inteligencji charakteryzuje się wcześniejszym wyglądem. To może oznaczać, że mówimy najprawdopodobniej o testowym wydaniu oprogramowania, z którego mogą skorzystać tylko nieliczni. Już zaraz powinno się to zmienić.

Zaraz Gemini trafi na większą liczbę telewizorów i przystawek z Google TV

Wygląda jednak na to, że Google jest w zaawansowanej fazie prac na aplikacją Gemini dla telewizorów z autorskim systemem Google TV bazującym na Androidzie. Do końca roku pozostają jeszcze nieco ponad dwa miesiące - do tego czasu oprogramowanie powinno zacząć trafiać do większości telewizorów i przystawek takich jak Google TV Streamer.

Czy chcemy tego czy nie, sztuczna inteligencja będzie wszędzie. Nie da się już tego zatrzymać. Rozmawianie z telewizorem niebawem stanie się standardem. Zamiast korzystać z AI w telefonie, będzie można ją wywołać prostą komendą "OK Google" z poziomu telewizora w salonie lub innym pomieszczeniu. Poza funkcjami AI rozwiązane zyska integrację z innymi usługami Google takimi jak Gmail, Kalendarz Google czy Google Home. 

REKLAMA

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.10.2025 06:23
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)Telewizory
Najnowsze
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA