#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej

W ostatnich latach walka o domowy salon przybiera nową formę. To już nie tylko kwestia jakości obrazu czy dźwięku - teraz liczą się mózgi. I nie chodzi tu o tradycyjne procesory obrazu, lecz o sztuczną inteligencję, która ma być naszym codziennym towarzyszem na dużym ekranie.

Maciej Gajewski
Gemini Google TV
REKLAMA

Google zdecydował się rzucić rękawicę Samsungowi, wprowadzając swojego zaawansowanego asystenta Gemini do telewizorów z systemem Google TV. To bezpośrednia odpowiedź na partnerstwo koreańskiego giganta z Microsoftem, który zaserwował swoim użytkownikom aplikację Copilot.

REKLAMA

Koniec z prostymi komendami. Czas na rozmowy

Gemini w Google TV to nie kolejna ewolucja istniejącego Asystenta Google, lecz fundamentalna zmiana w sposobie komunikacji z telewizorem. W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań - które polegały na prostych poleceniach w stylu włącz Netflix czy pogłośnij - nowy asystent pozwala na prowadzenie naturalnych konwersacji. Możemy go zapytać o coś tak zawiłego jak znajdź mi coś jak Gambit królowej, ale o gotowaniu albo poprosić o pomoc w rozwiązaniu dylematu: Hania lubi komedie romantyczne, Dawid filmy sci-fi, a Marek thrillery. Co spodoba się nam wszystkim?.

Czytaj też:

System nie tylko rozumie kontekst, ale potrafi też zadawać pytania uzupełniające. Gdy opiszemy niejasno film, którego tytułu nie pamiętamy, Gemini zaproponuje kilka opcji i pozwoli nam dopytać o szczegóły. To znacząca zmiana jakościowa w porównaniu do dotychczasowych asystentów, które często kończyły swoją użyteczność na poziomie sterowania głośnością.

Edukacja na największym ekranie w domu

Gemini na Google TV

Google nie zamierza ograniczać się do rekomendacji rozrywki. Gemini przekształca telewizor w interaktywną platformę edukacyjną, która może konkurować z tradycyjnymi metodami nauki. System potrafi wyjaśnić skomplikowane pojęcia dzieciom (Wyjaśnij trzecioklasistom, dlaczego wybuchają wulkany), pomóc w nauce nowych umiejętności (Jak uczyć się gry na gitarze od zera?) czy zaproponować praktyczne rozwiązania (Jaki deser mogę zrobić w mniej niż godzinę?).

Odpowiedzi nie ograniczają się do tekstu na ekranie. Gemini automatycznie wyszukuje i wyświetla powiązane materiały wideo z YouTube. To przemyślane podejście, które wykorzystuje największy atut telewizora - duży ekran - do prezentacji treści wizualnych.

Po pierwsze, TCL

Gemini zadebiutował na telewizorach serii TCL QM9K, co może zaskakiwać tych, którzy spodziewali się premiery na urządzeniach Google'owego TV Streamera. To strategiczna decyzja - TCL od 2021 r. jest globalnym liderem w dostawach telewizorów z systemem Google TV, dostarczając więcej urządzeń z tą platformą niż jakikolwiek inny producent.

Do końca roku Gemini ma trafić na znacznie szerszą gamę urządzeń, w tym Google TV Streamer 4K, Walmart Onn 4K Pro oraz wybrane modele Hisense (U7, U8, UX) i TCL (QM7K, QM8K, X11K) z 2025 r. Google zapowiada, że to dopiero początek większej ofensywy AI w telewizorach.

REKLAMA

Przyszłość salonu w rękach AI

Wprowadzenie zaawansowanych asystentów AI do telewizorów może oznaczać fundamentalną zmianę w sposobie korzystania z domowej rozrywki. Zamiast klikania w niekończące się menu i przewijania katalogów platform streamingowych użytkownicy będą mogli po prostu rozmawiać ze swoim telewizorem. System, który ma dostęp do wszystkich platform i śledzi preferencje użytkownika, może skrócić czas poszukiwania czegoś do obejrzenia z kilkugodzinnego maratonu do kilkuminutowej rozmowy.

To również szansa na demokratyzację zaawansowanych funkcji TV. Podczas gdy dotychczas skomplikowane menu i ustawienia mogły być barierą dla starszych użytkowników, to naturalna komunikacja głosowa może znacznie obniżyć próg wejścia. Gemini i Copilot mają potencjał, by sprawić, że telewizor stanie się rzeczywiście smart - nie tylko pod względem technicznym, ale też w kontekście intuicyjności użytkowania.

REKLAMA
Maciej Gajewski
23.09.2025 18:11
Tagi: GeminiGoogleGoogle TVHisenseSztuczna inteligencja (AI)TCLTelewizory
Najnowsze
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA