Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią

Google udostępnia w Polsce nową funkcję w aplikacji Gemini, która pozwala przekształcać statyczne zdjęcia w krótkie filmy wideo. Opcja, oparta na modelu Veo 3, była dotąd dostępna jedynie poza Europą - teraz trafia także do polskich użytkowników i użytkowniczek posiadających plany Google AI Pro oraz Ultra.

Google wprowadza do Polski nową funkcję. Gemini ożywi zdjęcia

Nowa funkcja "Filmy z Veo" umożliwia stworzenie ośmiosekundowego klipu wideo w rozdzielczości 720p z dźwiękiem, bez potrzeby posiadania specjalistycznych umiejętności montażowych. Wystarczy wybrać opcję "Narzędzia" na pasku prompta Gemini, kliknąć "Filmy z Veo", a następnie przesłać zdjęcie, które chcesz ożywić. Oprócz obrazka, użytkownik może także załączyć opis innych elementów filmiku - od dialogów i efektów specjalnych po szum otoczenia - a Gemini automatycznie wygeneruje krótki klip MP4 w poziomym formacie 16:9.

Google zapewnia, że proces twórczy można połączyć z innym narzędziem - Nano Banana - służącym do generowania i edycji obrazów. W ten sposób użytkownicy mogą najpierw stworzyć lub przerobić grafikę, a następnie wykorzystać ją jako bazę do wideo.

Funkcja opiera się na modelu Veo 3, który zadebiutował w maju i od tego czasu został wykorzystany do wygenerowania ponad 40 milionów filmów przez użytkowników Gemini i Flow. Według Google, kreatywność społeczności okazała się ogromna - od reinterpretacji baśni po eksperymenty z dźwiękiem i ruchem inspirowane zjawiskami natury.

Wraz z premierą w Polsce, Google podkreśla również aspekty bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi AI. Każdy film generowany przez Veo jest oznaczony widocznym i niewidocznym (cyfrowym) znakiem wodnym SynthID, informującym o jego sztucznym pochodzeniu. Firma stosuje też tzw. "red teaming" - wewnętrzne testy mające na celu wychwycenie potencjalnych nadużyć przed udostępnieniem funkcji użytkownikom.

Funkcja przekształcania zdjęć w filmy w Gemini jest udostępniana od dziś w przeglądarce internetowej oraz w aplikacjach mobilnych. Dostęp mają subskrybenci planów Google AI Pro i Ultra, którzy mogą już eksperymentować z ożywianiem swoich zdjęć pod adresem gemini.google.com. Jeżeli nie jesteś subskrybentem, a masz status studenta, możesz otrzymać roczną subskrypcję Google AI Pro za darmo.

Malwina Kuśmierek 16.10.2025 12:02

