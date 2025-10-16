REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią

Nowa funkcja Gemini w Polsce pozwala tchnąć życie w zwykłe zdjęcia. Dzięki Veo 3 użytkownicy Google AI Pro mogą w kilka chwil przerobić obrazki w krótkie filmiki.

Malwina Kuśmierek
Google Gemini w Polsce ożywia zdjęcia
REKLAMA

Google udostępnia w Polsce nową funkcję w aplikacji Gemini, która pozwala przekształcać statyczne zdjęcia w krótkie filmy wideo. Opcja, oparta na modelu Veo 3, była dotąd dostępna jedynie poza Europą - teraz trafia także do polskich użytkowników i użytkowniczek posiadających plany Google AI Pro oraz Ultra.

REKLAMA

Google wprowadza do Polski nową funkcję. Gemini ożywi zdjęcia

Nowa funkcja "Filmy z Veo" umożliwia stworzenie ośmiosekundowego klipu wideo w rozdzielczości 720p z dźwiękiem, bez potrzeby posiadania specjalistycznych umiejętności montażowych. Wystarczy wybrać opcję "Narzędzia" na pasku prompta Gemini, kliknąć "Filmy z Veo", a następnie przesłać zdjęcie, które chcesz ożywić. Oprócz obrazka, użytkownik może także załączyć opis innych elementów filmiku - od dialogów i efektów specjalnych po szum otoczenia - a Gemini automatycznie wygeneruje krótki klip MP4 w poziomym formacie 16:9.

Google zapewnia, że proces twórczy można połączyć z innym narzędziem - Nano Banana - służącym do generowania i edycji obrazów. W ten sposób użytkownicy mogą najpierw stworzyć lub przerobić grafikę, a następnie wykorzystać ją jako bazę do wideo.

Funkcja opiera się na modelu Veo 3, który zadebiutował w maju i od tego czasu został wykorzystany do wygenerowania ponad 40 milionów filmów przez użytkowników Gemini i Flow. Według Google, kreatywność społeczności okazała się ogromna - od reinterpretacji baśni po eksperymenty z dźwiękiem i ruchem inspirowane zjawiskami natury.

Wraz z premierą w Polsce, Google podkreśla również aspekty bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi AI. Każdy film generowany przez Veo jest oznaczony widocznym i niewidocznym (cyfrowym) znakiem wodnym SynthID, informującym o jego sztucznym pochodzeniu. Firma stosuje też tzw. "red teaming" - wewnętrzne testy mające na celu wychwycenie potencjalnych nadużyć przed udostępnieniem funkcji użytkownikom.

Funkcja przekształcania zdjęć w filmy w Gemini jest udostępniana od dziś w przeglądarce internetowej oraz w aplikacjach mobilnych. Dostęp mają subskrybenci planów Google AI Pro i Ultra, którzy mogą już eksperymentować z ożywianiem swoich zdjęć pod adresem gemini.google.com. Jeżeli nie jesteś subskrybentem, a masz status studenta, możesz otrzymać roczną subskrypcję Google AI Pro za darmo.

REKLAMA

Więcej na temat Google:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
16.10.2025 12:02
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA